Üye Girişi
Göksel Gümüşdağ: Visca'ya verdiği tüm emekler için sonsuz teşekkür ediyorum - Son Dakika

Göksel Gümüşdağ: Visca'ya verdiği tüm emekler için sonsuz teşekkür ediyorum

05.01.2022 17:28
Göksel Gümüşdağ: Visca'ya verdiği tüm emekler için sonsuz teşekkür ediyorum

"Visca'ya sorduğumuzda o da bana 'Yardımcı olursanız sevinirim başkanım' dedi""2 ayda başkanla 20-25 sefer bir araya geldik""Visca'nın yeri kolay kolay doldurulmaz ama doldurmak için tabii ki transfer yapacağız"İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER / - Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ,...

"Visca'ya sorduğumuzda o da bana 'Yardımcı olursanız sevinirim başkanım' dedi"

"2 ayda başkanla 20-25 sefer bir araya geldik"

"Visca'nın yeri kolay kolay doldurulmaz ama doldurmak için tabii ki transfer yapacağız"

İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER/ - Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Edin Visca'nın Trabzonspor'a transfer olmasının ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Edin Visca ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trabzonspor'un Visca transferinde oldukça istekli olduğunu ifade eden Göksel Gümüşdağ, "Yaklaşık iki aydır Ahmet başkanla görüşüyoruz. Farklı kulüplerle de görüşmeler yaptık ama Ahmet başkan çok daha istekli ve arzuluydu Visca noktasında. Onunla görüşmeleri iki aydır sürdürmeye devam ediyoruz, bugün nihai görüşmeyi tamamladık. Ahmet başkana teşekkür ediyorum, çok seviyeli, güzel bir süreç yaşadık. Başakşehir Futbol Kulübü bir şirket, burayı sürdürülebilir kılmak için her zaman Başakşehir'in menfaatlerini öne koymakla birlikte, bu transferin gerçekleşmesinde de oldukça fazla etken vardı. Öncelikle benim başkan yardımcım Ömer Ayvacı olmak üzere, Abdullah Avcı, bu kulüpte uzun yıllar yol arkadaşlığı yaptığımız teknik direktörümüz, Edin Visca'nın öğretmeni, bunlar da Trabzon'a gidiş yolunda pozitif etkenlerdi. Visca'ya sorduğumuzda o da bana 'Yardımcı olursanız sevinirim başkanım' dedi. Biz de Visca ile ilgili nihai kararı bugün vermiş olduk. Visca sadece bu sene istenmedi, gerek yurt içinden gerek yurt dışından teklifler geldi. Hepinizin malumu yaklaşık 6-7 senedir ligin asist ve gol krallığı ve istikrarı noktasında önde olmuş bir oyuncu. Buraya çok şey verdi. Bu kulübün adeta sembollerinden biri, ona bu kulübe yaşattığı, verdiği tüm emekler için sonsuz teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, Başakşehir'de 11 yıl bu formayı onurla taşıdı. Şimdi inanıyorum ki gideceği camiaya da çok büyük katkılar sağlayacaktır, kat kat başarılar nasip olacaktır. Biz onunla şampiyonluklar, kupa finalleri, Avrupa, Şampiyonlar Ligi'ni hepsini yaşadık, bu başarılarda en önemli unsurlardan biri Edin Visca'ydı. Ben teşekkür ediyorum, hayırlı olsun diyorum, Visca'nın da Allah yolunu açık etsin. İnşallah çok büyük başarılara imza atar" diye konuştu."2 AYDA 20, 25 KEZ BİR ARAYA GELDİK"Son 2 ayda Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile 20, 25 kez bir araya geldiklerinin altını çizen Gümüşdağ, "İki aydır bu transfer neden bitti diyorsanız, Trabzon çok istekliydi, başkan çok arzuluydu. Başta Sayın Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Ertuğrul Doğan, bizim tarafta da Ömer Ayvacı başta olmak üzere Mustafa Eröğüt ve Mustafa Saral. Bunlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Trabzon camiasına hayırlı olsun" ifadelerini kullandı."VISCA'NIN YERİ KOLAY KOLAY DOLDURULAMAZ AMA DOLDURMAK İÇİN TABİi Kİ TRANSFER YAPACAĞIZ"

Visca'nın yerinin doldurulmasının güç bir oyuncu olduğunu ancak çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Göksel Gümüşdağ, "Bizim takımın sembol oyuncularından biri, bizde üç kaptan var. Mahmut, Epureanu ve Visca. Takımın hepsi bu ailenin bir parçası. Visca'nın yeri kolay kolay doldurulmaz ama doldurmak için tabii ki transfer yapacağız. Bu kulübün sürdürülebilir olması için yeni Visca'ları bulmamız gerek. Bizim böyle bir misyonumuz var. Visca'ya yetişecek bir oyuncuyu yavaş yavaş hazırlamaya bakacağız" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500

Göksel Gümüşdağ, Ahmet Ağaoğlu, Edin Visca, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göksel Gümüşdağ: Visca'ya verdiği tüm emekler için sonsuz teşekkür ediyorum - Son Dakika Spor


Visca'yı alan Trabzonspor'dan inanılmaz hamle! Dünya yıldızı Marcelo'dan yeşil ışık Visca'yı alan Trabzonspor'dan inanılmaz hamle! Dünya yıldızı Marcelo'dan yeşil ışık         
17:34
Sürünme numarasıyla dilenen şahıs, zabıtaları görünce hemen ayaklandı Sürünme numarasıyla dilenen şahıs, zabıtaları görünce hemen ayaklandı         
17:24
Kocasını bıçaklayarak öldüren eş her şeyi anlattı! Cinayetin sebebi duvardaki örümcek çıktı Kocasını bıçaklayarak öldüren eş her şeyi anlattı! Cinayetin sebebi duvardaki örümcek çıktı         
16:54
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı         
16:21
Yerli otomobil, ABD'de görücüye çıkıyor Yerli otomobil, ABD'de görücüye çıkıyor         
15:23
Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu         
14:48
Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı         
12:34
Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız         
11:31
İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim         
10:32
Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu         
10:26
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil         
10:14
Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez         
09:48
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:24
Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı         
09:06
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı         
08:30
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49

Son Dakika Haberleri
17:24 Trabzonspor'un eski yıldızı Ekuban, geri geliyor! Konyaspor transferde sona geldi
17:13 Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?
16:54 Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
16:54 Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet'ten ulaşılabilecek
16:50 CHP Milletvekili Nihat Yeşil: 2021'in ilk 8 ayında 914 bin kişinin doğalgazı kesildi
16:50 Tatile gittiği sanılan kadının cesedi 19 gün sonra evinde bulundu!
16:40 Kuzey Kore lideri Kim'i çıldırtan duvar yazısı!
16:32 Hem koronavirüse hem de gribe yakalandı! Flurona, sağlık sistemini çökertebilir
16:29 Son Dakika: Visca için KAP bildirimi yapan Trabzonspor'dan taraftarı heyecanlandıran paylaşım
16:24 Başarır'dan Demirören'e yanıt: Özür dileyecek biri varsa Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolar kredi çekip ödemeyen şahsınızdır
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 17:40:26. #1.11#
SON DAKİKA: Göksel Gümüşdağ: Visca'ya verdiği tüm emekler için sonsuz teşekkür ediyorum - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement