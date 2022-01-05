Göksel Gümüşdağ: Visca'ya verdiği tüm emekler için sonsuz teşekkür ediyorum

"Visca'ya sorduğumuzda o da bana 'Yardımcı olursanız sevinirim başkanım' dedi"

"2 ayda başkanla 20-25 sefer bir araya geldik"

"Visca'nın yeri kolay kolay doldurulmaz ama doldurmak için tabii ki transfer yapacağız"

İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER/ - Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Edin Visca'nın Trabzonspor'a transfer olmasının ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Edin Visca ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trabzonspor'un Visca transferinde oldukça istekli olduğunu ifade eden Göksel Gümüşdağ, "Yaklaşık iki aydır Ahmet başkanla görüşüyoruz. Farklı kulüplerle de görüşmeler yaptık ama Ahmet başkan çok daha istekli ve arzuluydu Visca noktasında. Onunla görüşmeleri iki aydır sürdürmeye devam ediyoruz, bugün nihai görüşmeyi tamamladık. Ahmet başkana teşekkür ediyorum, çok seviyeli, güzel bir süreç yaşadık. Başakşehir Futbol Kulübü bir şirket, burayı sürdürülebilir kılmak için her zaman Başakşehir'in menfaatlerini öne koymakla birlikte, bu transferin gerçekleşmesinde de oldukça fazla etken vardı. Öncelikle benim başkan yardımcım Ömer Ayvacı olmak üzere, Abdullah Avcı, bu kulüpte uzun yıllar yol arkadaşlığı yaptığımız teknik direktörümüz, Edin Visca'nın öğretmeni, bunlar da Trabzon'a gidiş yolunda pozitif etkenlerdi. Visca'ya sorduğumuzda o da bana 'Yardımcı olursanız sevinirim başkanım' dedi. Biz de Visca ile ilgili nihai kararı bugün vermiş olduk. Visca sadece bu sene istenmedi, gerek yurt içinden gerek yurt dışından teklifler geldi. Hepinizin malumu yaklaşık 6-7 senedir ligin asist ve gol krallığı ve istikrarı noktasında önde olmuş bir oyuncu. Buraya çok şey verdi. Bu kulübün adeta sembollerinden biri, ona bu kulübe yaşattığı, verdiği tüm emekler için sonsuz teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, Başakşehir'de 11 yıl bu formayı onurla taşıdı. Şimdi inanıyorum ki gideceği camiaya da çok büyük katkılar sağlayacaktır, kat kat başarılar nasip olacaktır. Biz onunla şampiyonluklar, kupa finalleri, Avrupa, Şampiyonlar Ligi'ni hepsini yaşadık, bu başarılarda en önemli unsurlardan biri Edin Visca'ydı. Ben teşekkür ediyorum, hayırlı olsun diyorum, Visca'nın da Allah yolunu açık etsin. İnşallah çok büyük başarılara imza atar" diye konuştu."2 AYDA 20, 25 KEZ BİR ARAYA GELDİK"Son 2 ayda Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile 20, 25 kez bir araya geldiklerinin altını çizen Gümüşdağ, "İki aydır bu transfer neden bitti diyorsanız, Trabzon çok istekliydi, başkan çok arzuluydu. Başta Sayın Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Ertuğrul Doğan, bizim tarafta da Ömer Ayvacı başta olmak üzere Mustafa Eröğüt ve Mustafa Saral. Bunlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Trabzon camiasına hayırlı olsun" ifadelerini kullandı."VISCA'NIN YERİ KOLAY KOLAY DOLDURULAMAZ AMA DOLDURMAK İÇİN TABİi Kİ TRANSFER YAPACAĞIZ"

Visca'nın yerinin doldurulmasının güç bir oyuncu olduğunu ancak çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Göksel Gümüşdağ, "Bizim takımın sembol oyuncularından biri, bizde üç kaptan var. Mahmut, Epureanu ve Visca. Takımın hepsi bu ailenin bir parçası. Visca'nın yeri kolay kolay doldurulmaz ama doldurmak için tabii ki transfer yapacağız. Bu kulübün sürdürülebilir olması için yeni Visca'ları bulmamız gerek. Bizim böyle bir misyonumuz var. Visca'ya yetişecek bir oyuncuyu yavaş yavaş hazırlamaya bakacağız" şeklinde konuştu.