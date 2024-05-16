Gölbaşı protokolü ile Ampute Milli Takımı futbol maçı yapıldı

Spor

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 10-16 Mayıs Dünya Engelliler ve Gençlik ve Spor Haftası dolayısıyla Gölbaşı protokolü ile Ampute Milli Takımı futbol maçı yaptı.

Gölbaşı Sentetik Futbol Sahası'nda oynanan maçın hakemliğini Milli Hakem Bahadır Bulut üstlendi.

Gölbaşı protokolü takımında Kaymakam Erol Rüstemoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, İlçe Jandarma Komutanı Mikail Arıkan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özden Şimşek, İşitme Engelliler Futbol Milli Takım Antrenörü Mücahit Öztürk, İlçe Tarım Müdürü Yavuz Ekici, MHP İlçe Başkanı Musa Şahin, İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Özbey Uçak ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bekir Saylam yer aldı.

Ampute Milli takımı ise Ethem Tepe, Rahmi Özcan, Alican Kuruyamaç, İbrahim Halil Esen, Bekir Efe Yılmaz, Fatih Şentürk ve Ahmet Kasım'dan oluştu.

Karşılaşmayı Ampute Milli Takımı 8-5 kazandı.