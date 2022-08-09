Rahvan At Yarışları Gölcük Koşusu 14 Ağustos'ta yapılacak - Son Dakika
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Rahvan At Yarışları Gölcük Koşusu 14 Ağustos'ta yapılacak

09.08.2022 12:23
Rahvan At Yarışları Gölcük Koşusu 14 Ağustos'ta yapılacak

Gölcük Belediyesi Geleneksel Rahvan At Yarışları Gölcük Koşusu, 14 Ağustos Pazar günü Gölcük Belediyesi Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu Pisti'nde yapılacak.

Gölcük Belediyesi Geleneksel Rahvan At Yarışları Gölcük Koşusu, 14 Ağustos Pazar günü Gölcük Belediyesi Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu Pisti'nde yapılacak.

Gölcük Belediyesi ve Gölcük- Değirmendere Rahvan Atçılar Kulübü iş birliğiyle düzenlenecek yarışlar, Türkiye'nin birçok ilinden rahvan at yarışçılarını bir kez daha Gölcük'te buluşturacak. Gölcük Belediyesi Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu Pisti'nde yapılacak altın kemer ve ödüllü yarışlar, 11 kategoride büyük heyecana sahne olacak. Gölcük Belediyesi Geleneksel Rahvan At Yarışları Gölcük Koşusu heyecanının yanı sıra, at üzerinde muhteşem akrobatik hareketlerle, Türk savaş tarihinden örneklerin yer aldığı atlı okçuluk gösterileri ve mehter takımı konseri de yer alacak.

Başkan Sezer'den davet

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Gölcük Belediyesi olarak ata sporcularımızdan olan rahvan atçılığa destek olmayı sürdürüyoruz. Gölcük Belediyesi Geleneksel Rahvan At Yarışları Gölcük Koşusu, 14 Ağustos Pazar günü Gölcük Belediyesi Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu Pisti'nde yapılacak. 11 kategoride yapılacak yarışların yanı sıra at üzerinde muhteşem akrobatik hareketlerle, Türk savaş tarihinden örneklerin yer aldığı atlı okçuluk gösterileri de olacak. Hemşehrilerimizi yarışları ve gösterileri izlemeye davet ediyorum" dedi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Gölcük Belediyesi, Türkiye, Gölcük, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rahvan At Yarışları Gölcük Koşusu 14 Ağustos'ta yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rahvan At Yarışları Gölcük Koşusu 14 Ağustos'ta yapılacak - Son Dakika
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