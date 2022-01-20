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Gönen Kız Futbol takımı yarı finallere gidiyor - Son Dakika

Gönen Kız Futbol takımı yarı finallere gidiyor

20.01.2022 11:42
Gönen Kız Futbol takımı yarı finallere gidiyor

Gönen Mustafa Uşdu Anadolu Lisesi Kız Futbol Takımı il birincisi olarak katıldığı Türkiye çeyrek finallerinden sonra adını bu kez Türkiye yarı finallerine yazdırdı.

Gönen Mustafa Uşdu Anadolu Lisesi Kız Futbol Takımı il birincisi olarak katıldığı Türkiye çeyrek finallerinden sonra adını bu kez Türkiye yarı finallerine yazdırdı.

Balıkesir genelinde yapılan müsabakalar sonucunda il birinciliğini elde eden Gönen Mustafa Uşdu Anadolu Lisesi Kız Futbol Takım, "il birincisi" unvanı ile Aydın Kuşadası'nda gerçekleşen Türkiye çeyrek finallerinde Balıkesir'i temsil etme başarısını gösterdi. Gönen'den Kuşadası'na hareket eden kafilede 16 sporcu kıza Beden Eğitimi öğretmeni Volkan Demirci ve Okul Müdürü Sadet Mercan eşlik etti.

Oynadıkları dört maçın üçünden galip ayrılan Gönen Mustafa Uşdu Anadolu Lisesi Kız Futbol Takımı bu sonuçlarla adını Türkiye yarı finallerine yazdırdı. Elde ettiği başarılarla Gönen'e dönen Kız Futbol Takımı, Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları değerlendirmek üzere Gönen'de bulunan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ile bir araya geldi. Buluşmada Kız Futbol Takımı oyuncularını tebrik eden Vali Hasan Şıldak; kadın futbolunun son zamanlarda ülkemiz çapında popüler olmaya başladığını, böyle bir başarının Balıkesir ili için gerçekten gurur verici olduğunu ifade etti. - BALIKESİR

Gönen Kız Futbol takımı yarı finallere gidiyor
Gönen Kız Futbol takımı yarı finallere gidiyor
Gönen Kız Futbol takımı yarı finallere gidiyor
Gönen Kız Futbol takımı yarı finallere gidiyor

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Anadolu Lisesi, Balıkesir, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gönen Kız Futbol takımı yarı finallere gidiyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Gönen Kız Futbol takımı yarı finallere gidiyor - Son Dakika
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