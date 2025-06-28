Görkem Arıkan EYOF Altın Madalya Peşinde - Son Dakika
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Görkem Arıkan EYOF Altın Madalya Peşinde

28.06.2025 11:17
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Milli atlet Görkem Arıkan, 2025 EYOF'ta altın madalya hedefliyor, 41 şampiyonluğu var.

Milli atlet Görkem Arıkan, Kuzey Makedonya'da gerçekleştirilecek 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) altın madalya kazanmak için çalışıyor.

Görkem Arıkan'ın yeteneği, Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 2019'dan bu yana gerçekleştirdiği "Eğlenceli Çocuk Atletizm Oyunları" projesiyle 11 yaşında antrenörü Melihşah Katman tarafından fark edildi.

ENKA Spor Kulübü ve Karaman Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) sporcusu Görkem, yüksek atlama branşında katıldığı ilk Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Şu ana kadar 41 şampiyonluk elde eden 17 yaşındaki Görkem Arıkan, son olarak Bulgaristan'da düzenlenen Mladost 18 Yaş Altı Uluslararası Atletizm Yarışması'nda 1,98 metrelik derecesiyle altın madalyaya uzandı.

Görkem Arıkan, 20-26 Temmuz'da Kuzey Makedonya'da düzenlenecek EYOF'ta da kürsünün en üst basamağını hedefliyor.

"Her sporcu gibi olimpiyata gitmek istiyorum"

Milli sporcu Görkem Arıkan, AA muhabirine, ilkokulda yetenek taraması için okuluna gelen antrenörünün kendisini keşfetmesiyle spora hayatının başladığını söyledi.

Kariyerinde çok sayıda şampiyonluk elde etmenin mutluluğunu yaşadığını anlatan Görkem, şöyle konuştu:

"Altı yıldır hedefim 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ydi. Şimdi ona hazırlanıyoruz. Şu ana kadar çıkacağım en büyük yarışma bu olacak. Allah'ın izniyle altın madalyaya uzanacağız. Bu yarışı atlatırsak önümüzde dünya şampiyonası var. Ondan sonra da inşallah olimpiyat. Her sporcu gibi olimpiyata gitmek istiyorum. Yoğun bir sezon geçirdik. EYOF'a haftada 5 gün antrenman yaparak hazırlanıyorum."

Görkem Arıkan, ülkesini uluslararası organizasyonlarda temsil etmekten mutlu olduğunu, milli formayı giymenin gururunu yaşadığını dile getirdi.

Antrenör Melihşah Katman ise Görkem'in çok yetenekli bir sporcu olduğunu ve yeni başarılar elde edeceğine inandığını vurgulayarak, "Görkem 2021'de bu sahaya ilk çıktığında 1,64 metre ve 2025'te ise 2,05 metreyi geçti. Bu da Görkem'in yetenekli bir sporcu olduğunu bizlere ispatladı. Görkem'in ülkemiz adına EYOF'ta altın madalyaya uzanan atlayışı gerçekleştireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Görkem Arıkan EYOF Altın Madalya Peşinde - Son Dakika

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