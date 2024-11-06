Görme Engelli Kaan'ın Eskişehirspor Tutkusu - Son Dakika
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Görme Engelli Kaan'ın Eskişehirspor Tutkusu

Görme Engelli Kaan\'ın Eskişehirspor Tutkusu

17 yaşındaki Kaan Kuş, babasıyla maçları dinleyerek Eskişehirspor'u desteklemeye devam ediyor.

06.11.2024 11:47
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İzmir'de yaşayan ve doğuştan görme engeli olan Kaan Kuş, sıkı taraftarı olduğu Eskişehirspor'un maçlarını tribünden takip etmek için kilometrelerce yol kat ederken, babası Ali İhsan Kuş da tüm pozisyonları oğlunun kulağına fısıldıyor.

İki oğlu olan Ali İhsan Kuş'un, doğuştan görme engelli küçük oğlu 17 yaşındaki Kaan Kuş, babası ve ağabeyi gibi Eskişehirspor taraftarı oldu. Görme engeline ve Eskişehir'den kilometrelerce uzakta yaşamasına rağmen ağabeyi ve babası ile Eskişehirspor'un tribünlerinde Kırmızı Şimşekler'i destekleyen Kaan Kuş'un takımına duyduğu sevgi dikkat çekiyor.

Maç için İzmir'den geliyor, babası pozisyonları anlatıyor

Ellerinden geldiğince maçları Es-Es'li taraflarla tribünlerde izlemek için Eskişehir'e gelen görme engelli Kaan Kuş'a, babası pozisyonları tek tek kulağına anlatıyor. Sesi kısılana kadar tezahürat yapan Kuş, taraftarlarca da oldukça seviliyor. Tek dileği Eskişehirspor'un eski günlerine dönmesi olduğunu dile getiren Kaan Kuş, sürekli bu konuda dua ettiğini belirtti.

St. Johnstone taraftarı ile bir araya geldi

Öte yandan son olarak Eskişehirspor maçı için kente gelen Kaan Kuş, babası ve ağabeyi, Es-Es'in kardeş takımı olan İskoçya Ligi takımı St. Johnstone taraftarı 62 yaşındaki Ricky Marshall ile bir araya geldi. Ricky Marshall, Kaan Kuş'u azminden dolayı tebrik ederken, ona St. Johnstone atkısı ve şapkasını armağan etti.

Kaan Kuş: "Sahayı hiç izleyemiyorum ben de sesim kısalana kadar bağırıyorum"

İzmir'den sürekli maçlara gelen doğuştan görme engelli olan 17 yaşındaki Kaan Kuş, "Hayal meal Marsilya takımıyla eleme oynadığımız zamanları hatırlıyorum. Ondan sonra 1. Lig'e düştüğümüz, play-off finalini kaybettiğimiz sene var. Hepsi şu an gözümün önünde canlanıyor. Doğduğumdan beri böyle bir başlangıcı yok. O yüzden, benim için çok eğlenceli, inanılmaz bir şey. Stadı, sahayı izlemiyorum zaten, izleyemiyorum daha doğrusu. Ben de sesim kısalana kadar bağırıyorum. Sesim kısalınca da bağırıyorum, bağırıyorum da bağırıyorum. Az önce bahsettiğim gibi ben Marsilya takımı ile Avrupa'da maç yaptığımız zamanı hatırlıyorum, 6 yaşındaydım. Hayalim o zamanlardan daha iyilerini görebilmek. Elimden geldiğince her fırsatta maça gelmeye çalışıyorum. Hatta bir kez önemli bir maça gelebilmek için yazılım dersimin telefi sınavına girmek zorunda kalmıştım. Maçlar benim için külfet değil, aksine bir heyecan kaynağı oluyor. Dışarıdan bilet almak için geldiğimde tanımadığım insanlar bana selam verdi, beni sordu. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Eskişehirspor - İstanbulspor maçında 1. Lig'de oynadığımız zaman üçlü çektirdiğim bir an vardı. Unutamadığım nadir anlardan birisi, yaklaşık 15-20 bin kişi adımı haykırmıştı. Hayatımda en duygulandığım anlardan birisi olabilir" dedi.

Ali İhsan Kuş: "Elimden geldiğince maçı anlatmaya çalışıyorum"

Oğlunun görme engelinden dolayı ona Eskişehirspor maçındaki pozisyonları anlatan baba Ali İhsan Kuş da, "Çok şükür ben çocuklarımın ikisini de Eskişehirspor taraftarı yaptım. Kaan zaten öncelikle taraftarın içinde maç seyretmeyi daha doğrusu dinlemeyi çok seviyor. Atmosferi yaşamak istiyor. Locada, herhangi güney kale arkasında izlemesini sevmiyor. Taraftarın içinde maçı dinlemek istiyor. O taraftarın içinde yaşayarak mutlu oluyor. Ben de elimden geldiği kadar atakları, futbolcunun ne yaptığını, nereden gol olduğunu, her şeyini anlatmaya çalışıyorum. Tabii bu profesyonel olarak değil ama bir baba yüreği olarak yapıyorum bunları. Çok şükür bugüne kadar başardık, bundan sonrası inşallah daha iyi olacak" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Görme Engelli Kaan'ın Eskişehirspor Tutkusu - Son Dakika

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