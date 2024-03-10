Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı, 2024 Paris Paralimpik Oyunları öncesi Ordu'da hazırlık kampına girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı, 2024 Paris Paralimpik Oyunları öncesi Ordu'da hazırlık kampına girdi

Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı, 2024 Paris Paralimpik Oyunları öncesi Ordu\'da hazırlık kampına girdi

Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı, 2024 Paris Paralimpik Oyunları öncesi Ordu'da hazırlık kampına girdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Vali Muammer Erol ve AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat ile milli takımın Altınordu ilçesi Karşıyaka Spor Tesisleri'ndeki kampını ziyaret etti. Kıran ve beraberindekiler, milli oyunculara baklava ikram ederek başarı diledi. Bakan Yardımcısı Kıran, gazetecilere, Görme Engelliler Milli Takımı'nı Paris Paralimpik Oyunları öncesi hazırlık kampında ziyaret ettiklerini söyledi. Bu ziyaretle sporculara, 85 milyon Türk milletinin yüreklerinin kendileriyle birlikte attığını göstermek istediklerini dile getiren Kıran, milli takımı Ordu'da ağırlamaktan büyük heyecan duyduklarını belirtti. Kıran, milli sporcuların yapacakları hazırlık kampıyla daha önceki başarılarının üzerine çıkacağına inandıklarını ifade ederek, şöyle konuştu: 'Milli sporcularımıza Sayın Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş'ın selamlarını ilettik. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak her zaman engelli vatandaşlarımız gibi engelli sporcularımızın da hizmetindeyiz ve emrindeyiz. Sporcularımızın Türk bayrağını gururla temsil etmek için hiçbir engel tanımadıklarına bir kez daha şahit olmaktan çok büyük gurur duyduk. Sporcularımızın yeni başarılara imza atarak göğsümüzü kabartacaklarına yürekten inanıyoruz.' Vali Erol ile AK Parti Milletvekili Hamarat da sporculara ve teknik heyete başarı diledi.

10.03.2024 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı, 2024 Paris Paralimpik Oyunları öncesi Ordu'da hazırlık kampına girdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Vali Muammer Erol ve AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat ile milli takımın Altınordu ilçesi Karşıyaka Spor Tesisleri'ndeki kampını ziyaret etti.

Kıran ve beraberindekiler, milli oyunculara baklava ikram ederek başarı diledi.

Bakan Yardımcısı Kıran, gazetecilere, Görme Engelliler Milli Takımı'nı Paris Paralimpik Oyunları öncesi hazırlık kampında ziyaret ettiklerini söyledi. Bu ziyaretle sporculara, 85 milyon Türk milletinin yüreklerinin kendileriyle birlikte attığını göstermek istediklerini dile getiren Kıran, milli takımı Ordu'da ağırlamaktan büyük heyecan duyduklarını belirtti.

Kıran, milli sporcuların yapacakları hazırlık kampıyla daha önceki başarılarının üzerine çıkacağına inandıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Milli sporcularımıza Sayın Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş'ın selamlarını ilettik. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak her zaman engelli vatandaşlarımız gibi engelli sporcularımızın da hizmetindeyiz ve emrindeyiz. Sporcularımızın Türk bayrağını gururla temsil etmek için hiçbir engel tanımadıklarına bir kez daha şahit olmaktan çok büyük gurur duyduk. Sporcularımızın yeni başarılara imza atarak göğsümüzü kabartacaklarına yürekten inanıyoruz."

Vali Erol ile AK Parti Milletvekili Hamarat da sporculara ve teknik heyete başarı diledi.

Kaynak: AA

Yavuz Selim Kıran, Mustafa Hamarat, Milletvekili, Muammer Erol, Altınordu, Karşıyaka, AK Parti, Futbol, Paris, Ordu, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı, 2024 Paris Paralimpik Oyunları öncesi Ordu'da hazırlık kampına girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’na sert salvo: Bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert salvo: Bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor
17:38 Canlı anlatım Mücadele tempolu başladı Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
17:06 Antalya’da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Antalya'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
16:29 Eşi ve oğlunu öldürüp tarlaya gömen emekli polisten korkunç itiraf: Araç çamura saplanınca cesetleri satırla parçaladım Eşi ve oğlunu öldürüp tarlaya gömen emekli polisten korkunç itiraf: Araç çamura saplanınca cesetleri satırla parçaladım
11:09 Gazze’ye geçici liman inşası için gerekli malzemeleri taşıyan gemi Doğu Akdeniz’e gönderildi Gazze'ye geçici liman inşası için gerekli malzemeleri taşıyan gemi Doğu Akdeniz'e gönderildi
17:54 Trabzonspor, Batshuayi’yi transfer etmek istiyor Trabzonspor, Batshuayi'yi transfer etmek istiyor
17:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakırköy-Kirazlı metrosu açılış sürüşünü yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakırköy-Kirazlı metrosu açılış sürüşünü yaptı
17:02 Bu halini unutun Merih Demiral’ın yeni tarzını görenler tanıyamadı Bu halini unutun! Merih Demiral'ın yeni tarzını görenler tanıyamadı
16:19 Cumhur İttifakı adayından CHP’li adaya skandal tepki: Kızım az kendine gel, önüne gelene sarılıyorsun Cumhur İttifakı adayından CHP'li adaya skandal tepki: Kızım az kendine gel, önüne gelene sarılıyorsun
16:02 Emekli polisin aile katliamında korkunç ayrıntılar ortaya çıktı Emekli polisin aile katliamında korkunç ayrıntılar ortaya çıktı
15:59 Erbakan hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Hep aynı hikayeler, enflasyonun düşeceği falan yok Erbakan hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Hep aynı hikayeler, enflasyonun düşeceği falan yok
15:19 İsrail saldırılarında can veren Filistinliler eşek arabalarıyla taşındı İsrail saldırılarında can veren Filistinliler eşek arabalarıyla taşındı
15:00 Bahis borcunu ödemek için kuyumcu soyan şüpheliler yakalandı Bahis borcunu ödemek için kuyumcu soyan şüpheliler yakalandı
14:35 Erdoğan, İzmir mitingine katılan kişi sayısını açıkladı: Emniyetten bilgi aldım, alanda 100 bin kişi var Erdoğan, İzmir mitingine katılan kişi sayısını açıkladı: Emniyetten bilgi aldım, alanda 100 bin kişi var
14:19 Erdoğan’dan Özel ve İmamoğlu’na: Her kafası bozulan tekme tokat dalıyor Erdoğan'dan Özel ve İmamoğlu'na: Her kafası bozulan tekme tokat dalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2024 19:10:58. #1.13#
SON DAKİKA: Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı, 2024 Paris Paralimpik Oyunları öncesi Ordu'da hazırlık kampına girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement