Görme Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası Ankara\'da başladı

Spor

Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen Görme Engelliler Gençler ve Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası, Ankara'da başladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 70 sporcunun mücadele ettiği organizasyonun ilk gününde, kadınlar kategorisinde Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Kulübü birinci oldu.

Kadınlar kategorisinde Manisa Görme Engelliler Kulübü ikinci, Sakarya 54 Görme Engelliler Kulübü üçüncülüğü de elde etti.

Şampiyona yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek.