Görme Engellilerde B1 Milli Futbol Takımı Paris 2024 Paralimpik Oyunları Kadrosu Belli Oldu

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Görme engellilerde B1 Milli Futbol Takımı'nın Paris 2024 Paralimpik Oyunları kadrosu belli oldu.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, oyunlarda A Grubu'nda Brezilya, Fransa ve Çin'le mücadele edecek.

B1 futbol müsabakaları, 1-7 Eylül tarihlerinde Paris'in simge yapılarından Eyfel Kulesi'nin önünde oynanacak.

B1 Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda Muhammed Ali Öktem, Semih Deniz, Ertuğrul Demirel, Recep Aydeniz, Emre Aslan, Celal Çoban, Hasan Şatay, Oğuzhan Yokuş, Hüseyin Saygılı ve Kerem Yıldırır yer alıyor.