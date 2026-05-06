Görme Engellilere Spor Yetenek Tarama Projesi

06.05.2026 19:01
GESFED ve Milli Eğitim iş birliğiyle Ankara'da görme engelli öğrenciler için yetenek taramaları başladı.

TÜRKİYE Görme Engelliler Spor Federasyonu (GESFED) ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen 'Dijital Yetenek Tarama Projesi' kapsamında Ankara'daki görme engelli öğrenciler için saha çalışmaları başladı. Proje kapsamında öğrencilerin fiziksel verileri ve performans testleri yapay zeka destekli sistemlerle analiz edilerek en uygun spor branşlarına yönlendirme yapılacak.

GESFED ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Altındağ Göreneller, Yenimahalle Mitat Enç ve Yenimahalle Kani Karaca görme engelliler okullarında eğitim gören öğrenciler için yetenek taraması gerçekleştirildi. Çalışmalarda uzman antrenörler ve beden eğitimi öğretmenleri gözetiminde öğrencilerin boy, kilo ve fiziksel ölçümleri alınırken, görme engelli sporculara özel geliştirilen akustik reaksiyon ve denge testleri uygulandı. Elde edilen veriler, proje için geliştirilen yapay zeka destekli dijital karar destek sistemine aktarıldı. Sistem tarafından yapılan analizler doğrultusunda öğrencilerin fiziksel özellikleri ve yeteneklerine göre Goalball, B1 Futbol ve para atletizm gibi branşlara yönlendirilmesi hedefleniyor.

AYHAN YILDIRIM: SPORLA TANIŞMAYAN GÖRME ENGELLİ KALMAYACAK

Çalışmaları yerinde inceleyen Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, projenin camia için tarihi bir önemi olduğunu vurguladı. Yıldırım, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Milli Eğitim Bakanlığımız ile el ele vererek başlattığımız bu seferberlik, çocuklarımızın hayatına dokunma hareketidir. Temel gayemiz, sporun birleştirici gücünü her evladımıza hissettirmektir. Ankara'daki pilot okullarımızda yaktığımız bu meşaleyi tüm yurda yaymak istiyoruz. Yeni sporcularımızla, taze kanlarla yolumuza devam edeceğiz. Ülkemizde sporla tanışmayan tek bir görme engelli evladımız kalmayana dek bu taramaları her fırsatta yapmaya devam edeceğiz. Bizlere kapılarını açan okullarımıza ve desteğini esirgemeyen Bakanlığımıza teşekkür ediyorum."

FULYA BERİVAN: BİLİMSEL METODOLOJİ PROJENİN TEMELİNİ OLUŞTURUYOR

Projenin teknik işleyişi ve saha operasyonlarından sorumlu olan Proje Koordinatörü Fulya Berivan Yıldırım ise ölçüm süreçlerinin büyük bir titizlikle yürütüldüğünü ifade etti. Yıldırım, sahadan gelen verilerin anlık olarak dijital sisteme entegre edildiğini ve öğretmenlerle tam bir koordinasyon içerisinde çalışıldığını belirterek, bilimsel metodolojinin projenin temelini oluşturduğunu vurguladı.

Kaynak: DHA

