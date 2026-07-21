Gornik Zabrze, Fenerbahçe'ye Yenildi - Son Dakika
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Gornik Zabrze, Fenerbahçe'ye Yenildi

21.07.2026 23:49
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Gornik Zabrze'nin teknik direktörü Gasparik, Fenerbahçe'yi bekledikleri gibi buldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Polonya ekibi Gornik Zabrze'de teknik direktör Michal Gasparik, sarı-lacivertli takımın bekledikleri oyunu oynadığını ve gereken karşılığı veremediklerini söyledi.

Slovak teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ilk 20 dakikasında iyi bir performans sergilediklerini belirten Gasparik, "Fenerbahçe'nin topa sahip olacağını biliyorduk. Ancak bu kadar problemle karşılaşacağımızı tahmin etmiyorduk. Pozitif bakıp tüm gücümüzle savunmaya çalıştık. Bugün yenildik ama yarın durum değişebilir. Fenerbahçe beklediğimiz gibi oynadı. İkinci devrede savunmaya geçtiğimiz için pek tehlike yaratamadık. Futbolda her şey mümkün. İkinci maça hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gornik Zabrze, Fenerbahçe'ye Yenildi - Son Dakika

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