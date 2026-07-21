Gornik Zabrze'den Fenerbahçe taraftarını kızdıran paylaşım - Son Dakika
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Gornik Zabrze'den Fenerbahçe taraftarını kızdıran paylaşım

Gornik Zabrze\'den Fenerbahçe taraftarını kızdıran paylaşım
21.07.2026 20:12
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Polonya temsilcisi Gornik Zabrze, maç öncesi sosyal medya hesaplarından İstanbul'dan görüntüler paylaştı. Yapılan paylaşımda Türk bayrağının yanı sıra Galatasaray bayrağının paylaşılması sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Polonya ekibi Gornik Zabrze’yi konuk etmeye hazırlanıyor. Kritik mücadele öncesi konuk ekip, sosyal medya hesaplarından şehirden görüntüleri paylaştı. Ancak yapılan paylaşım, sarı-lacivertli camiada büyük bir infiale yol açtı.

GALATASARAY BAYRAĞINI PAYLAŞTILAR

GOrnik Zabrze’nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan İstanbul paylaşımında; Türk bayrağının yanı sıra, Fenerbahçe’nin ezeli rakibi Galatasaray’ın bayrağına da yer verildi. Polonya ekibinin, maçın oynanacağı şehri tanıtırken ezeli rakibin bayrağını kullanması sarı-lacivertli taraftarlar tarafından bilinçli bir "tahrik" olarak yorumlandı.

Gornik Zabrze'den Fenerbahçe taraftarını kızdıran paylaşım

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN TEPKİ

Paylaşımın kısa sürede yayılmasının ardından Fenerbahçeli taraftarlar Polonya kulübünün gönderisinin altına yüzlerce tepki mesajı yağdırdı. Taraftarlar yapılan hareketi saygısızlık olarak nitelendirdi. 

UEFA Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gornik Zabrze'den Fenerbahçe taraftarını kızdıran paylaşım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gornik Zabrze'den Fenerbahçe taraftarını kızdıran paylaşım - Son Dakika
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