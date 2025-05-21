Görülmemiş fedakarlık! Osimhen için koca tarlayı gözden çıkardı

Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'da bir taraftar, yaz transfer dönemine damga vuracak Victor Osimhen hamlesi için adeta seferber oldu.

TARLASINI GÖZDEN ÇIKARDI

İstanbul Silivri'de yaşayan bir taraftar, sarı-kırmızılı kulübe olan sevgisini sıra dışı bir fedakârlıkla ortaya koydu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e seslenen taraftar, sosyal medyada viral olan mesajında, "Sayın Dursun Başkanım, eğer Osimhen'i alırsan bu tarlam Galatasaray'a feda olsun" ifadelerini kullandı.

Gönlünü Victor Osimhen'e, yüreğini ise Galatasaray'a veren taraftarın bu sözleri kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Osimhen transferiyle Şampiyonlar Ligi'nde büyük oynamak isteyen Galatasaray yönetimi bu jest karşısında sessizliğini korurken, sosyal medyada taraftarlar, "Taraftar toprağına kadar verdi, sıra yönetimde" gibi yorumlarla gündeme renk kattı. Galatasaray sevgisinin sınır tanımadığını gösteren bu olay, transfer dönemine damgasını şimdiden vurmuşa benziyor.