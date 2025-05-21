Görülmemiş fedakarlık! Osimhen için koca tarlayı gözden çıkardı - Son Dakika
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Spor

Görülmemiş fedakarlık! Osimhen için koca tarlayı gözden çıkardı

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Görülmemiş fedakarlık! Osimhen için koca tarlayı gözden çıkardı

İstanbul Silivri'de yaşayan bir Galatasaray taraftarı, Osimhen transferi için tarlasını bağışlayacağını söyledi. Dursun Özbek'e çağrıda bulunan taraftar, ''Sayın Dursun Başkanım, eğer Osimhen'i alırsan bu tarlam Galatasaray'a feda olsun'' ifadelerini kullandı.

21.05.2025 10:58
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Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'da bir taraftar, yaz transfer dönemine damga vuracak Victor Osimhen hamlesi için adeta seferber oldu.

TARLASINI GÖZDEN ÇIKARDI

İstanbul Silivri'de yaşayan bir taraftar, sarı-kırmızılı kulübe olan sevgisini sıra dışı bir fedakârlıkla ortaya koydu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e seslenen taraftar, sosyal medyada viral olan mesajında, "Sayın Dursun Başkanım, eğer Osimhen'i alırsan bu tarlam Galatasaray'a feda olsun" ifadelerini kullandı.

Gönlünü Victor Osimhen'e, yüreğini ise Galatasaray'a veren taraftarın bu sözleri kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Osimhen transferiyle Şampiyonlar Ligi'nde büyük oynamak isteyen Galatasaray yönetimi bu jest karşısında sessizliğini korurken, sosyal medyada taraftarlar, "Taraftar toprağına kadar verdi, sıra yönetimde" gibi yorumlarla gündeme renk kattı. Galatasaray sevgisinin sınır tanımadığını gösteren bu olay, transfer dönemine damgasını şimdiden vurmuşa benziyor.

Görülmemiş fedakarlık! Osimhen için koca tarlayı gözden çıkardı

Victor Osimhen, Dursun Özbek, Galatasaray, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Görülmemiş fedakarlık! Osimhen için koca tarlayı gözden çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Enver Atabey:
    Sonra açız geçinemiyoz deme 79 7 Yanıtla
  • Veli Cengiz:
    Allah akıl fikir versin 57 1 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Ağbimiz Biraz Abartmış ve Show Yapmış Kendi oğlu istesin vermez :) 56 1 Yanıtla
  • cem:
    gerçek taraftarmı dediniz millet milyonlarla oynuyor bunun gibiler sayesinde biraz akıl ya rabbim çoluk çocuk rıskını harcamak bu kadar basit ne uğruna düşün biraz 52 0 Yanıtla
  • AHMET YILDIZHAN:
    koyu bir Galatasaray lı olarak bu duruma tam bir mallık ve cahillik diyorum... 27 0 Yanıtla
  • @abdyrahym:
    gerçek fakir fukara için 100tl çikmaz ama hiç bir faydasi olmayan futbol için yüzbinlirce tl olan arsalari satiyorlar bu insanlar lafim bu kişiye degil bunun gibi nicelerine Allah bu muslümanlari futbol belasindan kurtarsin osmanliyi aslimizi unutturmanin bi başka yolu bu illet 22 0 Yanıtla
  • Ugurcan Samaras:
    Durumu kötü olan bir fakire ver desen vermez 13 0 Yanıtla
  • Objektif Yorumcu:
    şov yapıyo başkan çıkıp ver lan dese benim değil kem küm eder lavuk 11 0 Yanıtla
  • Akbt Drn:
    Söyle yalanı öpeyim inananı 9 0 Yanıtla
  • Osman Kaan:
    Ula ben bir gs taraftarıyım onların garni tok sırtı pek, git formanı al öyle yardım et ne yapacan tarla takip satmayı beeeaaa 6 0 Yanıtla
  • ferdi karakollu:
    aklına koduğum 3 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    sonra caymayasin kayit altinda bak abim gaza gekme onlar yiyip sen ac kalma 3 0 Yanıtla
  • erkan zengin:
    Ulan yalaka reklam yapma sonra açımmm diye bağırma 2 0 Yanıtla
  • ULUBATLI HASAN :
    tek cümle ile T.S.E onaylı sığır 0 0 Yanıtla
  • Necati Çolak :
    Fenerbahçeliyim bana da tarla ver bende Galatasaraylı olayım hadi hodri meydan 0 0 Yanıtla
  • Hakan ÖZTÜRK:
    ham madde 0 0 Yanıtla
  • Murat Avci:
    peevk bir fakir aileye vermezsin..yada bir hayır kuruluşuna.. 0 0 Yanıtla
  • 232379:
    Adam Ne Güzel Reklam Yapmış Televizyona Reklam Verse En Az 10 Milyon EURO Reklam Parası Verecekti Akıllı Adam Şimdi Telefonlar 24 saat Çalacak Tabiii Yetişebilirse 0 0 Yanıtla
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