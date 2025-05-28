Görüşmeler başladı! Galatasaray\'da Bernardo heyecanı

Yeni sezonda Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için iddialı bir takım kurmak istiyor. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda Manchester City'nin Portekizli yıldızı Bernardo Silva için resmi görüşmelere başladı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Yapılan zirveyi Galatasaray'da birçok yıldız transferinde imzası bulunan İtalyan menajer George Gardi'nin yönettiği öğrenildi. Manchester City ve Portekizli futbolcunun menajerine transfer şartlarının sorulduğu öne sürülüyor.

45 MİLYON EURO

İngiliz ekibinde 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 49 maçta görev aldı. Portekizli yıldız, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 45 milyon euro değerindeki 10 numaranın, gelecek yıl Avrupa'da da başarı hedefleyen Cimbom'a fayda sağlayacağı ifade ediliyor.