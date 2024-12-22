Göztepe 1-0 Üstün Gitti - Son Dakika
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Göztepe 1-0 Üstün Gitti

Göztepe 1-0 Üstün Gitti

Göztepe, Çaykur Rizespor'u 17. haftada 1-0 önde tamamladı; gol Miroshi'den geldi.

22.12.2024 17:16
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Çaykur Rizespor'da sağ kanatta topla buluşan Taha'nın ceza sahası içine verdiği pasta Göztepe savunmasından seken topu önünde bulan Sowe'un meşin yuvarlak sağ üst köşede direğe çarpıp dışarı çıktı.

14. dakikada Göztepe'de ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Romulo'nun şutunda top üstten dışarı çıktı.

25. dakikada sol taraftan Tijanic'in kullandığı köşe vuruşunda kale önünde topa yükselen Miroshi'nin kafasında yerden seken top sağ köşeden ağlarla buluştu. 1-0

36. dakikada Çaykur Rizespor'da sol kanatta topu kontrol eden Mithat'ın penaltı noktasına açtığı ortada Sowe'un kafasında top yandan dışarı çıktı.

Hakemler: Zorbay Küçük, Esat Sancaktar, Mehmet Akıncık

Göztepe: Mateusz Lis, Malcom Bokele, Heliton, Koray Günter, Ogün Bayrak, Anthony Dennis, Novatus Miroshi, Djalma Silva, Victor Hugo, David Tijanic, Romulo

Yedekler: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, İsmail Köybaşı, Lasse Nielsen, Nazım Sangare, Kuryu Matsuki, Ahmed Ildız, İzzet Malak, Doğan Erdoğan, Efe Yavman

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Çaykur Rizespor: Ivo Grbic, Taha Şahin, Attila Mocsi, Husniddin Alikulov, Mithat Pala, Giannis Papanikolaou, Amir Hadziahmetovic, Rachid Ghezzal, Ibrahim Olawoyin, Babajide Akintola, Ali Sowe

Yedekler: Tarık Çetin, Casper Hojer, Vaclav Jurecka, Eray Korkmaz, Ayberk Karapo, Benhur Keser, Dal Varesanovic, Muhamed Buljubasic, Emrecan Bulut, Doğanay Avcı

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Miroshi (dk. 25) (Göztepe) - İZMİR

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Rizespor, Rizespor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe 1-0 Üstün Gitti - Son Dakika

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