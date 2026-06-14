Göztepe 101. Yaşını Coşkuyla Kutladı - Son Dakika
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Göztepe 101. Yaşını Coşkuyla Kutladı

14.06.2026 22:52
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Türkiye'nin Göztepe kulübü, 101. yılını kutlayarak tarihe geçecek etkinlikler gerçekleştirdi.

Türkiye'nin köklü spor kulüplerinden Göztepe, 101. yaşını kutladı.

Kulübün 101. yılı dolayısıyla gün içinde kulüp yöneticileri, altyapı sporcuları ve antrenörleri, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Kutlamalar Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda devam etti. Güzelyalı sahilinde toplanan taraftarlar sahil boyunu meşalelerle aydınlattı. Denizdeki tekneler de kutlamalara katıldı.

Kutlamalar havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Kutlamalara Avrupa Challenger Kupasını kazanan ve Sutopu Kadınlar Türkiye 1. Ligi'ni şampiyon tamamlayan Göztepe Kadın Sutopu Takımı ve Türkiye'yi gelecek sezon UEFA Gençlik Ligi'nde temsil edecek 19 Yaş Altı Takımı da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Göztepe 101. Yaşını Coşkuyla Kutladı - Son Dakika

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