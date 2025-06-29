Göztepe, 2025-2026 Sezonuna Başladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla 2025-2026 sezonu hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde sezonun ilk antrenmanı, ısınma ve kondisyon çalışmalarıyla start aldı.

Antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan takım, ikinci bölümde ise 5'e 5 oyunla günü tamamladı.

Çalışmalarını bir hafta İzmir'de sürdürecek olan sarı-kırmızılılar, 6 Temmuz'da Slovenya'nın Bled kentine hareket edip hazırlık kampını 20 Temmuz Pazar gününe kadar burada sürdürecek.