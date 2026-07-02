Göztepe 2026-2027 Sezonuna Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre sarı-kırmızılı ekip, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan idmanın ilk bölümünde koşu ve dayanıklılık çalışması yapan takım, ikinci bölümde ise şut çalışması gerçekleştirdi.