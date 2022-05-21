Göztepe, Adana'da veda maçına çıkacak - Son Dakika
Üye Girişi

Göztepe, Adana'da veda maçına çıkacak

21.05.2022 10:47
Göztepe, Adana'da veda maçına çıkacak

Spor Toto 1'inci Lig'de haftalar önce küme düşen Göztepe, yarın son maçına Adana Demirspor deplasmanında çıkacak.

Spor Toto 1'inci Lig'de haftalar önce küme düşen Göztepe, yarın son maçına Adana Demirspor deplasmanında çıkacak.

Yeni Adana Stadı'nda Adem Cinek'in yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Sezonu 28 puanla 19'uncu sırada tamamlaması kesinleşen sarı-kırmızılılarda teknik sorumlu Serdar Sabuncu, sahaya genç ağırlıklı kadroyla çıkacak. Serdar Sabuncu, "Süper Lig'de son maçımıza çıkacağız. Lige puan ya da puanlar alarak veda etmek istiyoruz" dedi.Göztepe, 2022-2023 sezonunda Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edecek.


YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, Adana'da veda maçına çıkacak - Son Dakika


Son Dakika
10:38 Gazprom, Finlandiya'ya doğal gaz sevkiyatını durdurdu
10:16 Tolga Ciğerci Beşiktaş yolcusu
10:07 Rusya Ukrayna'yı bombalamaya devam ediyor! Sivillerin bulunduğu binayı böyle havaya uçurdular
09:53 Mahmut Tuncer'den şaşırtan 'para' itirafı! "Para konusunda Azrail gibiyim, aldığım parayı geri vermem!"
09:50 Miralem Pjanic'ten, Beşiktaş'a veda!
09:34 Kadıköy Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda 32 kişi tutuklandı
09:25 Kadıköy'de cinayet: Diş hekimi Şeyma Biran ofisinde bıçaklanarak öldürüldü
09:16 CHP'nin İstanbul mitingi bugün 18.00'de Maltepe'de: Altılı Masa da alında olacak
08:54 Yeni şarkısının sevilmesi Hülya Avşar'ı da şaşırtmış: Beklemiyordum
08:51 Üç bakanlıkta üst düzey görevden alma, iki bakanlığa atama: Resmi Gazete'de yeni atamalar yayınlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 10:51:08. #1.12#
SON DAKİKA: Göztepe, Adana'da veda maçına çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement