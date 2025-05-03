Göztepe, Adana Demirspor\'la Karşılaşıyor

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın Adana Demirspor'a konuk olacak.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Göztepe, yarın saat 19.00'da deplasmanda Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Antalya bölgesi hakemlerinden Gökhan Barcın yönetecek. Ligde İzmir ekibi, 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 8. sırada yer alırken; Adana temsilcisi ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 25 mağlubiyetle son sıra olan 19. basamakta bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, rakibini yenerek orta sıralardan üst basamaklara doğru yükselmek istiyor.

Göztepe'de sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Djalma Silva ve Isaac Solet'in yanı sıra sakatlıkları devam eden Juan Santos da Silva ve Novatus Dismas Miroshi, İsmail Köybaşı, Doğan Eroğan, Kuryu Matsuki, Malcom Bokele Adana Demirspor'a karşı forma giyemeyecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Göztepe 3-1 kazandı. - İZMİR