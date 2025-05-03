Göztepe, Adana Demirspor'la Karşılaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Göztepe, Adana Demirspor'la Karşılaşıyor

Göztepe, Adana Demirspor\'la Karşılaşıyor

Göztepe, yarın Adana Demirspor'a konuk olacak. 8. sırada, rakibi ise son sırada. Maç saat 19.00.

03.05.2025 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın Adana Demirspor'a konuk olacak.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Göztepe, yarın saat 19.00'da deplasmanda Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Antalya bölgesi hakemlerinden Gökhan Barcın yönetecek. Ligde İzmir ekibi, 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 8. sırada yer alırken; Adana temsilcisi ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 25 mağlubiyetle son sıra olan 19. basamakta bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, rakibini yenerek orta sıralardan üst basamaklara doğru yükselmek istiyor.

Göztepe'de sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Djalma Silva ve Isaac Solet'in yanı sıra sakatlıkları devam eden Juan Santos da Silva ve Novatus Dismas Miroshi, İsmail Köybaşı, Doğan Eroğan, Kuryu Matsuki, Malcom Bokele Adana Demirspor'a karşı forma giyemeyecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Göztepe 3-1 kazandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Adana Demirspor, Futbol, Finans, Adana, izmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, Adana Demirspor'la Karşılaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Ordu’da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan ortalığı sarsan poz Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ortalığı sarsan poz
Almanya’da araç kalabalığın arasına daldı: 3’ü ağır 8 yaralı Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı: 3'ü ağır 8 yaralı
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör
Siverek’te işçi konteynerlerinde yangın çıktı Siverek'te işçi konteynerlerinde yangın çıktı
Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı! Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı
Zeynep Naz Sarıkaya’nın ölümüne ilişkin korkunç detay ortaya çıktı Efe Şayık 82,8 kilometre... Zeynep Naz Sarıkaya'nın ölümüne ilişkin korkunç detay ortaya çıktı! Efe Şayık 82,8 kilometre...
Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz
Cemil Önal cinayetinde yeni detay Öldürüleceğini savcılığa bildirmiş Cemil Önal cinayetinde yeni detay! Öldürüleceğini savcılığa bildirmiş
1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanlar hakkında karar verildi Taksim çağrısına tutuklama 1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanlar hakkında karar verildi! Taksim çağrısına tutuklama

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 20:30:04. #7.12#
SON DAKİKA: Göztepe, Adana Demirspor'la Karşılaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.