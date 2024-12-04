Göztepe, Adana Demirspor\'u Ağırlıyor

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SÜPER Lig'de cumartesi günü galibiyeti bulunmayan sonuncu Adana Demirspor'u konuk edecek Göztepe, taraftarıyla hasret giderecek. Son olarak 10 Kasım'da Gürsel Aksel Stadı'nda Konyaspor'u ağırlayan sarı-kırmızılılar yaklaşık 4 hafta evinden uzak kaldı. Konyaspor karşılaşmasının ardından milli maç arasına girilirken, Göz-Göz ligde üst üste iki İstanbul deplasmanı yaptı. Önce Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş'ın rakibi olan Göztepe ertesi hafta Fatih Terim Stadı'nda Başakşehir'le oynadı.

Beşiktaş'ı yenip, Başakşehir'e mağlup olan Göztepe, bu sezon evinde ise müthiş bir performans ortaya koydu. Gürsel Aksel Stadı'nda yalnızca Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan İzmir ekibi, Bodrum FK, Kayserispor, Sivasspor, Trabzonspor ve Konyaspor karşılaşmalarını ise kazandı. Maçın biletleri de satışa çıktı. 1'inci kategori 2 bin 500, 2'nci kategori 2 bin, 3'üncü kategori bin, 4'üncü kategori 700, 5'inci ve 6'ncı kategori ise 350 TL'den satışa sunuldu. Taraftarın tüm biletleri tüketmesi bekleniyor.