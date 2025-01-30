Göztepe Alanyaspor'a Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre, Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması yapan takım, ikinci bölümde savunma ve hücum varyasyonları gerçekleştirdi.
Göztepe, 2 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.
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