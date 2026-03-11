Göztepe, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak olan Göztepe, maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başlayıp pas çalışmalarıyla devam etti.
Antrenmanın ilk bölümünde dar alanda oyun oynayan sarı-kırmızılılar, ikinci bölümde ise şut çalışması gerçekleştirdi.
Göztepe, maçın hazırlıklarını yarın sürdürecek.
