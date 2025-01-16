Göztepe Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 19 Ocak Pazar günü sahasında Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılılar, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması yapan takım, ikinci bölümde ise savunma ve hücum çalıştı.
Göztepe, hazırlıklarına yarın da devam edecek.
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