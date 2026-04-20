Göztepe, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u ağırlayacak olan Göztepe, maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman ısınma çalışmasıyla start aldı.
Antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılılar, ikinci bölümde ise dar alanda oyun gerçekleştirdi.
Göztepe, maçın hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?