Göztepe, Antalyaspor'u 1-0 Yenerek Üç Puan Aldı - Son Dakika
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Göztepe, Antalyaspor'u 1-0 Yenerek Üç Puan Aldı

Göztepe, Antalyaspor\'u 1-0 Yenerek Üç Puan Aldı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe, Antalyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

19.01.2025 16:17
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Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Çağdaş Altay, Bilal Gölen, Murat Altan

Göztepe: Lis, Nielsen, Koray Günter, Heliton, Bokele, Djalma Silva, Miroshi, Dennis (Dk.89 İsmail Köybaşı), Tijanic (Dk.84 Ahmet Ildız), Mutsuki (Dk.68 Victor Hugo), Juan (Dk.89 Ogün Bayrak),

Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Emrecan Uzunhan, Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural, Safuri (Dk.58 Djenepo), Kuluzinski, Samudio, Larsson (Dk.86 Townsend), Van de Streek (Dk.86 Petrusenko), Gaich (Dk.73 Mert Yılmaz),

Gol: Dk.8 Juan (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk.23 Bokele (Göztepe), Dk.45+5 Güray Vural, Dk.49 Emrecan Uzunhan (Onvo Antalyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe, sahasında Onvo Antalyaspor'u 1-0 yendi.

60. dakikada Tijanic'in sağ kanattan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Koray Günter'in kafa vuruşunda top, kaleci Kenan Piric de kaldı.

68. dakikada Djenepo'un sol kanattan ortasında takım arkadaşına çarpan meşin yuvarlak, kale direğinin üstünden dışarı çıktı.

72. dakikada kornerden gelen topa Koray Günter'in vuruşunda defanstan dönen topu altıpas içerisinde önünde bulan Bokele, yakın mesafeden meşin yuvarlağı dışarı attı.

90+4. dakikada sağ kanattan gelen ortaya Samudio'nun kafa vuruşunda top kaleci Lis'de kaldı.

Göztepe, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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