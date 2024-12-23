Göztepe Avrupa Potasında - Son Dakika
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Göztepe Avrupa Potasında

Göztepe Avrupa Potasında

Göztepe, Süper Lig'in ilk devresini 4. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hedefini sürdürüyor.

23.12.2024 10:48
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Göztepe, Trendyol Süper Lig'in ilk devresini Avrupa potasının son basamağı olan 4. sırada bitirerek hedefine ulaştı.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in ilk devresini hedeflediği yerde bitirdi. Bu sezon oynadığı 16 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyete alan İzmir ekibi, Eyüpspor'un puan kaybettiği haftada evinde Çaykur Rizespor'u mağlup ederek 4. sıraya yükseldi. Böylece bu sezon ilk kez Avrupa potasına giren Göztepe, ligin ilk devresini burada tamamladı. Stanimir Stoilov da yapılan basın toplantısında Avrupa kupalarına katılım hedefini kendisinin koyduğunu hatırlatarak, "Ben bu takıma güveniyorum, inanıyorum, bu takımın çok yüksek hedeflere ulaşabileceğine inanıyorum. Aynı zamanda taraftarımızın bu statta oluşturduğu atmosfere güveniyorum. Stadımızda oluşan bu ambiyansa güveniyorum. Böyle olduğu zaman kulüpler çok güçlü olurlar ve her şeyi başarabilirler. Ben bununla ilgili buna ulaşmak için her şeyimizi vereceğimizi tekrar söylüyorum. Son olarak bu olur veya olmaz, bunun kimse garantisini veremez" ifadelerini kullandı.

Göztepe, 3 maçtır kaybetmiyor

Son olarak 3 hafta önce deplasmanda Başakşahir'e kaybeden Göztepe, o müsabakadan sonra çıktığı 3 maçta yenilgi yüzü görmedi. Sırasıyla Adana Demirspor'u evinde 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, daha sonra düşme hattında bulunan Hatayspor'la 1-1 berabere kaldı. Dün oynanan maçta da Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup eden İzmir ekibi bu süreçte 7 puanı hanesine yazdırdı. İlk devreye başarılı şekilde geçiren Göztepe, ikinci devrenin ilk maçında oynayacağı Galatasaray'a karşı da bu performansını devam ettirmek istiyor.

Miroshi, sarı-kırmızılı formayla ilk gollerini attı

Göztepe'nin yaz transfer döneminde Zulte Waregem'den kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Novatus Miroshi, Çaykur Rizespor maçında 2 gol atarak galibiyette önemli bir rol oynadı. Tanzanyalı futbolcu, sarı-kırmızılı formayla bu sezonki ilk gollerini de kaydetmiş oldu. İzmir ekibiyle bu sezon 480 dakika süre olan 22 yaşındaki oyuncu, son haftalarda sakatlıkların artmasıyla forma şansını iyi değerlendirip, ilk 11'in değişilmez ismi oldu. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un da genç oyuncunun gösterdiği performanstan memnun olduğu öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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