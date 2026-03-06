Göztepe, Başakşehir Deplasmanında

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Yasin Kol yönetecek.
Ligde oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 42 puan toplayan Göztepe, haftaya 5. sırada girdi.
Süper Lig'in en az gol (16) yiyen takımı unvanına sahip İzmir temsilcisi, ligdeki 4 maçlık kazanamama serisini sonlandırmayı ve İstanbul deplasmanından 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı Göztepe 1-0 kazanmıştı.
İzmir ekibinde tedavisi süren İsmail Köybaşı dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
