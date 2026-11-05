Göztepe, Başakşehir karşılaşması öncesi savunma ve şut çalıştı

Göztepe, Başakşehir karşılaşması öncesi savunma ve şut çalıştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında İstanbul Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanda savunma-hücum varyasyonları ve şut çalışması yapıldı.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında İstanbul Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.
Antrenmanın ilk bölümünde savunma-hücum varyasyonları gerçekleştiren takım, ikinci bölümde ise şut çalışması yaptı.
Sarı-kırmızılılar, 7 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da Başakşehir'i konuk edecek.
Kaynak: AA
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