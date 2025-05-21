Göztepe Başkanı'ndan Avrupa Hedefi - Son Dakika
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Göztepe Başkanı'ndan Avrupa Hedefi

Rasmus Ankersen, Göztepe'nin en büyük hedefinin Avrupa'ya geri dönmek olduğunu açıkladı.

21.05.2025 13:06
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Göztepe Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen, en büyük hedeflerinin kulübü yeniden Avrupa'ya taşımak olduğunu ifade etti.

Ankersen, yazılı açıklamasında sezonu değerlendirdi, gelecek sezona ilişkin hedeflerini anlattı.

Sezonun takımları adına olumlu geçtiğini belirten Ankersen, destekleri için taraftara teşekkür etti.

Ankersen, Süper Lig'de kalıcı olmayı başardıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Sezonun sonuna kadar Avrupa yarışı içinde kalmayı da başardık. Ne yazık ki son adımı atacak kaliteyi gösteremedik. Ayrıca, 50 yıl sonra ilk kez Türkiye Kupası'nda yarı finale kaldık. Bu da büyük bir başarıydı. Ancak yine finale kalmak için gereken son kalite dokunuşundan yoksunduk. Herkes bu deneyimden ders çıkaracaktır ve bunu önümüzdeki sezon daha güçlü olmak için kullanacağız. Böylece kupa için yeniden bir hamle yapabiliriz. Evimizde adeta bir kale inşa ettiğimizi de belirtmek isterim. İzmir'de oynamak rakip takımlar için çok zor hale geldi. Ancak önümüzdeki yıl bir adım daha atmamız gerekiyor. Göztepe Başkanı olarak en büyük hedefim, kulübü yeniden Avrupa'ya taşımak."

Deplasman karnelerinin kötü olduğunu, bunu geliştirmeleri gerektiğini vurgulayan Ankersen, "Takımın iskeletini muhafaza etmeli, biraz istikrar sağlamalı ve bu sezonun olumlu yönlerini korurken, aynı zamanda kadroya kalite katmalıyız. Bizim büyük kulüplerden yaşını almış yıldız oyuncuları transfer eden tiplerden olmadığımızı biliyorsunuz. En iyi günleri geride kalmış oyuncuları değil, en iyi günleri henüz önünde olan oyuncuları transfer etmek istiyoruz. Hırslı, başarıya aç oyuncular istiyoruz. Göztepe camiasının mücadele ruhunu yansıtan oyuncular istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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