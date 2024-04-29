Göztepe Başkanı: Süper Lig'de geçici bir takım olmayacağız - Son Dakika
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Göztepe Başkanı: Süper Lig'de geçici bir takım olmayacağız

Göztepe Başkanı: Süper Lig\'de geçici bir takım olmayacağız

Göztepe'nin kulüp başkanı Rasmus Ankersen, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından kalıcı başarılar elde etmek istediklerini belirtti. Ankersen, İzmir ve Göztepe'nin Süper Lig'e hak ettiği bir camia olduğunu söyleyerek, kulübün hedeflerini ileriye götürme konusunda büyük yatırımlar yapan eski başkan Mehmet Sepil'e teşekkür etti. Ankersen, Süper Lig'de adım adım ilerleyeceklerini ve doğru oyuncuları transfer ederek Göztepe'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini ifade etti.

29.04.2024 14:21
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Süper Lig'e yükselen Göztepe'nin kulüp başkanı Rasmus Ankersen, "Süper Lig'de de geçici bir takım olmayacağız. Buraya bir turist olarak gelmedik, burada başarılara imza atmak istiyoruz ama çok hızlı da gitmeyeceğiz. Adım adım ilerleyeceğiz ve her şeyi kalıcı olarak." dedi.

Ankersen, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, Süper Lig'e çıktıkları için çok gururlu olduklarını söyledi.

Göztepe gibi büyük bir camiaya, güzel İzmir halkına hak ettiği hediyeyi verdikleri için çok mutlu olduğunu belirten Ankersen, "İzmir ve Göztepe kesinlikle Süper Lig'de olmayı hak ediyor. Gerçekten bundan dolayı büyük mutluluk yaşıyoruz şu anda. Dün çok özel bir atmosfer vardı. Burası her zaman bu tarz güzel anlara ev sahipliği yapıyor ve biz de kulübümüze bu başarıyı armağan ettiğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Ankersen, kulübün bir önceki sahibi ve başkan Mehmet Sepil'in kulübü ileriye götürme gibi hedefleri olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Mehmet Sepil, son 10 yılda kulüp için çok büyük yatırımlar yaptı. Kulübün organizasyonu kesinlikle üst düzeydeydi. Biz, Mehmet Sepil gibi bir partner olmasaydı böyle bir yatırım yapmazdık. Süper Lig'e yükselme başarısında kendisinin payı çok büyük. Türkiye kesinlikle çok önemli bir futbol ülkesi. Futbola tutkuyla insanların bağlı olduğu bir futbol ülkesi. Bu yüzden buraya gelip neler sunabiliriz, burada neler başarabiliriz, bunu gerçekten görmek istedik ve böyle bir yatırım gerçekleştirdik. İlk hedefimiz Süper Lig'e çıkmaktı, dün bunu başardık, yolculuğumuzun ikinci kısmı şimdi başlıyor."

"Şimdi Süper Lig'i tanıyacağız"

Fiziksel mücadeleye dayalı, iyi takımların olduğu 1. Lig'in zorluğu karşısında şaşırdıklarını ancak 2 sezonda Süper Lig'e çıkmayı başardıklarını kaydeden Ankersen, "Şimdi Süper Lig'i tanıyacağız. Oradaki rakiplere de saygı duyacağız ve orada da başarılı olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Ankersen, Sport Republic'in bünyesinde olan Southampton'la sürekli çok fazla bilgi alışverişi yaptıklarını belirterek, iki takım arasında oyuncu transferlerinin olabileceğini söyledi.

Bir futbol takımını ilerletmenin transferden çok farklı yolları olduğunu kaydeden Ankersen, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bu biraz transferler üzerinden yorumlanıyor ama ben çok daha farklı düşünüyorum. Biz şu anda Göztepe'nin maksimum kapasitesine ulaşması için, maksimum gücünü ortaya çıkartması için her şeyi en iyi şekilde ilerletmeye ve her şeyi optimize etmeye çalışıyoruz. Tabii ki de büyük isimler ve önemli futbolcular insanların aklında oluyor ama bizim için en önemlisi doğru oyuncuyu ve Göztepe'ye en fazla katkı sağlayacak oyuncuyu seçmemiz. Bizim yöntemimiz büyük isimlerin peşinden gitmek değil, sahada Göztepe için her şeyini verecek, en iyi potansiyeli ortaya koyacak oyuncuları bulmak. Şimdi isimler aklımda değil, tabii ki bazı isimler var ama şunun sözünü verebilirim kesinlikle Göztepe'ye, taraftarların onları en azından sahada gördüklerinde çok mutlu olacakları isimler getireceğiz."

Ankersen, teknik direktör değişikliği yapmayı sevmediğini belirterek, "Umarım Stanimir Stoilov'la uzun yıllar beraber çalışır ve projelerimizi beraber gerçekleştiririz. Bizim hedefimiz o ilk geldiği gün de zaten bu şekildeydi ve tamamen böyle olmasını istiyoruz. Benim zaten tüm desteğim hem iyi günde hem kötü günde sonuna kadar kendisinin arkasında." değerlendirmesinde bulundu.

İzmir'i gururlandırmayı ve Göztepe'nin Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmesini istediklerini kaydeden Ankersen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ama tabii ki futbolda bu tarz öngörüleri yapmak, belli bir zaman belirlemek çok zor ama şunu söyleyebilirim. Şu anda ilk hedefimize vardık, Süper Lig'e çıktık. Süper Lig'de de geçici bir takım olmayacağız. Buraya bir turist olarak gelmedik, burada başarılara imza atmak istiyoruz ama çok hızlı da gitmeyeceğiz. Adım adım ilerleyeceğiz ve her şeyi kalıcı olarak. Buraya ilk geldiğimizde de bir hedef koymuştuk. Onu dün itibarıyla gerçekleştirdik. Şimdi yeni bir yolculuğa çıkıyoruz, Süper Lig yolculuğu, umarım orada da çok güzel günler bizi bekliyor."

Kaynak: AA

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