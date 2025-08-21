Göztepe Basketbol'da Yeni Umutlar - Son Dakika
Göztepe Basketbol'da Yeni Umutlar

21.08.2025 12:02
Mehmet Sepil, Göztepe Basketbol Takımı'nın yeni sezonda başarılı olacağına inandığını belirtti.

Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek olan erkek basketbol takımlarının başarılı olacağına inandığını söyledi.

Sepil, genel menajeri Onur Aksoy ve başantrenör Rüçhan Tamsöz ile Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, geçen sezon profesyonel liglerde yer alma kararı aldıklarını ve ilk sezonda şampiyon olarak bir üst lige yükseldiklerini anımsattı.

Göztepe'yi her zaman en üstte temsil etmek istediklerini vurgulayan Sepil, bunu yaparken hazırlıklı gitmeleri gerektiğini, yapılanmada genel menajer Onur Aksoy'un önemli görevler üstleneceğini aktardı.

Maçları yine Bornova'da oynayacaklarını bildiren Sepil, "Hayalimiz salonumuzu yapmak. Yapılıncaya kadar iyi bir salonumuz var. Yeni sezondan çok umutluyum. Bu sene Göztepe basketin İzmir'de, Türkiye'de sesinin çıkacağını ve herkesin 'evet artık Göztepe baskette de var' diyeceklerine emimin. Hocalarıma ve ekibime güveniyorum. Yıllar sonra Göztepe baskette 2 yabancı oyuncuyla da tanışıyoruz." dedi.

Sepil, basketbolda Karşıyaka'nın önemli başarılarının bulunduğunu, onlar gibi olmak istediklerini ve İzmir için Karşıyaka-Göztepe rekabetine ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.

Genel menajeri Onur Aksoy da Göztepe gibi büyük bir camiada olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Bu sezonla ilgili yeni bir yapılanma sürecinde olduklarını ifade eden Aksoy, şunları kaydetti:

"Kadromuzda bu ligin tecrübeli, şampiyonluk yaşamış oyuncuları var. Tecrübeli bir kadromuz var ama bunların içerisinde gençler de var. Bu ligde çok tecrübeli olduğumuzu düşünüyorum. Lige çok büyük bir renk katacağımızı, çok mücadeleci bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Özellikle iç saha da rakiplere çok büyük sıkıntı yaratacağız. Bu yıl çok heyecanlı olacak."

Aksoy, alt yapı konusunda da yatırımlar yaptıklarını ve sürdürülebilir yapıyı kurmak istediklerini bildirdi.

Başantrenör Rüçhan Tamsöz ise geçen sezon çok güzel bir hikayeyi tamamladıklarını, bu yıl da aynı hikayeyi devam ettirmek istediklerini aktardı.

İyi bir takım oluşturmaya gayret ettiklerini aktaran Tamsöz, "Bu ligin başarılı oyuncularını bünyemize kattık. Futbol tarafındaki istikrarı, sürdürülebilirliği basketbol tarafından da gerçekleştirmek için elimizden geleni yapmak istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Mehmet Sepil, Basketbol, Türkiye, izmir, Yaşam, Spor, Son Dakika

