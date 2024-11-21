Göztepe, Beşiktaş'a Karşı İstanbul'da İstenilen Sonuçları Elde Edemedi - Son Dakika
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Göztepe, Beşiktaş'a Karşı İstanbul'da İstenilen Sonuçları Elde Edemedi

Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe, Beşiktaş'a konuk olacak. Ancak İzmir ekibi, İstanbul'da son yıllarda Beşiktaş ile oynadığı maçlarda galip gelemedi. Göztepe, 2001-2002 sezonundan bu yana Beşiktaş'a karşı İstanbul'da kazandığı tek maçı anarak, son 8 maçında da puan alamadı.

21.11.2024 12:06
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SÜPER Lig'in 13'üncü haftasında pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak Göztepe, rakibine karşı İstanbul'da istediği sonuçları alamadı. Rakibini son olarak 2001-2002 sezonunda Beşiktaş'ın eski stadı olan İnönü'de 2-1'lik skorla yenen Göztepe, o tarihten sonra deplasmanlarda ne galip gelebildi ne de puan alarak evine döndü. 27 Nisan 2001 tarihinde kazandığı maçın ardından Beşiktaş'la İstanbul'da 7 resmi maça çıkan Göztepe tüm müsabakaları kaybetti. İzmir ekibi, 2002-2003 sezonunda Beşiktaş'a İnönü Stadı'nda 7-3 mağlup oldu.

Yıllar sonra Süper Lig'e dönen Göztepe, 2017-2018 sezonunda siyah-beyazlıların yeni stadı Beşiktaş Park'ta rakibine 5-1 yenildi. 2018-2019'daki karşılaşmayı 1-0 kaybeden İzmir ekibi 2019-2020'de İstanbul'da rakibine bu kez 3-0'lık skorla boyun eğdi. Göztepe 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Beşiktaş Park'ta oynadığı maçları 2-1 kaybetti. Göztepe ayrıca 2021-2022 sezonunda Beşiktaş'la Türkiye Kupası son 16 Tur'unda karşı karşıya geldi. Maçın normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz sona ererken, Beşiktaş, Göztepe'yi seri penaltılar sonucu 3-1 yenip tur atladı.

İstanbul'daki son 8 maç şöyle:

2001-2002 Beşiktaş - Göztepe: 1-2

2002-2003 Beşiktaş - Göztepe: 7-3

2017-2018 Beşiktaş - Göztepe: 5-1

2018-2019 Beşiktaş - Göztepe: 1-0

2019-2020 Beşiktaş - Göztepe: 3-0

2020-2021 Beşiktaş - Göztepe: 2-1

2021-2022 Beşiktaş - Göztepe: 2-1

2021-2022 Beşiktaş - Göztepe: 3-1 (Türkiye Kupası)

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Göztepe, Beşiktaş'a Karşı İstanbul'da İstenilen Sonuçları Elde Edemedi - Son Dakika

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