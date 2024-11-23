Göztepe, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Trendyol Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular, taktik çalıştı.
İzmir temsilcisi, hava yoluyla bugün İstanbul'a gidecek.
Tüpraş Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş-Göztepe maçında hakem Alper Akarsu düdük çalacak.
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