11:47 •
CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi•
Trendyol 1. Lig'de son 4 maçını kayıpsız geçen Göztepe, ilk devrenin son maçında yarın deplasmanda Bodrum FK ile mücadele edecek.
Bodrum İlçe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalacak.
Ligde üst üste aldığı 4 galibiyetin ardından 17. haftaya 32 puanla üçüncü sırada giren Göztepe, lider Eyüpspor'un 7, ikinci durumdaki Kocaelispor'un 1 puan gerisinde yer alıyor.
Sarı-kırmızılı ekipte Romal Palmer ile Billal Messaoudi'nin sakatlıkları bulunuyor.
Son Dakika › Spor › Göztepe, Bodrum FK ile mücadeleye hazır - Son Dakika