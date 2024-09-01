Göztepe, Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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Göztepe, Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti

Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, evinde Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti. Romulo ve Djalma'nın attığı gollerle sarı-kırmızılılar galibiyete ulaştı. Göztepe bu sonuçla puanını 6'ya çıkarırken, Bodrum FK ise 3 puanda kaldı.

01.09.2024 00:09
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STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Buğra Taşkınsoy, Caner Özeral, Serkan Olguncan

GÖZTEPE: Lis - Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Nazım Sangare (Dk. 90+2 İsmail Köybaşı), Dennis, Solet (Dk. 74 Doğan Erdoğan), Djalma, Tijanic (Dk. 81 Ahmed Ildız), Juan (Dk. 74 Kubilay Kanatsızkuş), Romulo (Dk. 90+2 Koray Günter)

BODRUM FK: Sousa - Üzeyir Ergün, Herelle (Dk. 19 Celustka), Ali Aytemur, Cenk Şen, Mohammed, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 56 Kenan Özer), Fredy (Dk. 77 Hagi), Samet Yalçın (Dk. 46 Obekpa), Dimitrov, Puşcaş (Dk. 77 Celal Dumanlı)

GOLLER: Dk. 16 Romulo, Dk. 41 Djalma (Göztepe)

SARI KARTLAR: Bokele, Dennis, Nazım Sangare, Heliton (Göztepe), Cenk Şen (Bodrum)

Süper Lig'in 4'üncü haftasında seyircisiz oynanan maçta evinde Bodrum FK'yı ağırlayan Göztepe, ilk galibiyetini aldı: 2-0. İlk 3 maçını beraberlikle tamamlayan sarı-kırmızılılar, önce 16'ncı dakikada Romulo'nun golüyle perdeyi açtı: 1-0. Dakikalar 41'i gösterdiğinde ise Djalma ile farkı ikiye çıkardı. İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Göztepe, ikinci devrede de avantajını korudu ve galibiyeti aldı. Göztepe bu sonuçla puanını 4 maç sonunda 6'ya çıkarıp milli araya moralli girdi. Bodrum FK ise 2'nci yenilgisini aldı, 3 puanda kaldı.

16'ncı dakikada Göztepe öne geçti. Tijanic'in pasında topla buluşan Djalma'nın sol kanttan yaptığı ortada Romulo arka direkte topa dokundu, ağlar havalandı: 1-0.

41'inci dakikada Göztepe'nin 2'nci golü geldi. Djalma şık çalımlarla ceza alanına girip sert vurdu, Bodrum FK savunmasına da çarpan top kaleci Sousa'yı yanıltıp ağlarla buluştu: 2-0.

56'ncı dakikada Fredy'nin pasında topla buluşan buluşan Puşcaş'ın şutunda kaleci Lis gole izin vermedi.

69'uncu dakikada Göztepe tehlikeli geldi. Romulo'nun ceza sahasına girer girmez attığı pası Juan, altıpasta kontrol edemedi ve net fırsat kaçtı.

84'üncü dakikada Ahmed'in pasında Doğan ceza sahası dışından gelişine çok sert vurdu, kaleci Sousa topu son anda kornere çeldi.

Karşılaşma Göztepe'nin 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Göztepe, Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti - Son Dakika

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