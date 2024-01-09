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Göztepe, Brezilyalı defans oyuncusu Heliton Santos'u transfer etti - Son Dakika
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Göztepe, Brezilyalı defans oyuncusu Heliton Santos'u transfer etti

Göztepe, 1'inci Lig'de Süper Lig yarışının iddialı ekiplerinden biri olarak bilinen İzmir temsilcisi, Bulgaristan'ın CSKA 1948 takımından anlaşmaya vardığı Brezilyalı defans oyuncusu Heliton Santos ile 1.5 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı. Heliton, kariyerinde Portekiz ve Bulgaristan'da da forma giymiş ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2 maça çıkmıştır.

Göztepe, Brezilyalı defans oyuncusu Heliton Santos\'u transfer etti
09.01.2024 - 14:41,
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1'inci Lig'de Süper Lig yarışının iddialı ekiplerinden olan İzmir temsilcisi Göztepe, Bulgaristan'ın CSKA 1948 takımından anlaşmaya vardığı Brezilyalı defans oyuncusu Heliton Santos'a resmi imzayı attırdı. 28 yaşındaki oyuncuyla 1.5 artı 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Ülkesi Brezilya'nın Santo Andre takımında futbola başlayan Heliton, Figueirense, ABC FC takımlarında oynadıktan sonra Portekiz'e gitti. Portekiz'de Sporting Covilha'da oynayan Heliton, geçen sezon CSKA'ya imza attı. Bu sezon Bulgar ekibinde 20 resmi maça çıkan oyuncu, 1889 dakika süre alıp 2 de gol attı. Brezilyalı oyuncunun UEFA Avrupa Konferans Ligi kariyerinde ise 2 maçı bulunuyor.

Kaynak: DHA
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