Göztepe, Bucaspor 1928'i 4-0 Mağlup Ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda Tur Atladi

Spor

Onur ATIŞ/ İZMİR,

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Bilal Gölen, Emrah Ünal

BUCASPOR 1928: Bayram - Doğan Can, Cebrail, Çağrı, Şerif (Dk. 75 Buğra), Nizamettin (Dk. 90 Muzaffer), Osman (Dk. 46 İsmail Haktan), Selahattin (Dk. 90 Kerem), Mehmet Sak, Yılmaz, Yasin (Dk. 83 Mecit)

GÖZTEPE: Arda - Nielsen, Koray, Miroshi (Dk. 55 Bokele), Ogün, İsmail, Dennis (Dk. 55 Hugo), Doğan (Dk. 71 Heliton), Matsuki, Tijanic (Dk. 76 Djalma), Romulo (Dk. 55 Furkan)

GOLLER: Dk. 2 Matsuki, Dk. 8 Tijanic, Dk. 50 Romulo, Dk. 79 Furkan (Göztepe)

SARI KARTLAR: Tijanic (Göztepe), Mehmet Sak (Bucaspor 1928)

ZİRAAT Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında İzmir derbisinde deplasmanda Bucaspor 1928 ile karşı karşıya gelen Göztepe, rakibini 4-0 yenerek tur atladı. Maça hızlı başlayan Göztepe henüz 2'nci dakikada Matsuki'nin golüyle öne geçti: 1-0. Dakikalar 8'i gösterdiğinde bu kez Tijanic sahne aldı, skor 2-0 oldu. İlk yarıyı iki farkla önde tamamlayan Göz-Göz, 50'inci dakikada Romulo'nun frikik golüyle tabelayı 3-0'a getirdi. Gollere devam eden Göztepe, 79'uncu dakikada Furkan'ın sayısıyla farkı açtı: 4-0. Karşılaşmayı farklı kazanan Göztepe kupada tur atlayan taraf oldu.