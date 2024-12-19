Göztepe, Bucaspor\'u 4-0 Geçti

Stat: Yeni Buca
Hakemler: Ümit Öztürk, Bilal Gölen, Emrah Ünal
Bucaspor 1928: Bayram Olgun, Şerif Doğan (Dk. 75 Buğra Akçagün), Çağrı Ortakaya, Doğan Can Otman, Mehmet Sak, Yılmaz Özeren, Osman Işıklı (Dk. 46 İsmail Haktan Odabaşı), Cebrail İrtürk, Nizamettin Çalışkan (Dk. 90 Muzaffer Buğra Hotur), Yasin Öztekin (Dk. 83 Mecit Serkan Deniz), Selahattin Seyhun (Dk. 90 Kerem Aktürk)
Göztepe: Arda Özçimen, Ogün Bayrak, Nielsen, Miroshi (Dk. 55 Victor Hugo), Koray Günter, İsmail Köybaşı, Dennis (Dk. 55 Bokele), Doğan Erdoğan (Dk. 71 Heliton), Matsuki, Tijanic (Dk. 76 Djalma Silva), Romulo (Dk. 55 İzzet Furkan Malak)
Goller: Dk. 2 Matsuki, Dk. 8 Tijanic, Dk. 50 Romulo, Dk. 79 İzzet Furkan Malak (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 72 Tijanic (Göztepe), Dk. 78 Mehmet Sak (Bucaspor 1928)
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda iki İzmir ekibinin mücadelesinde Süper Lig ekibi Göztepe, 2. Lig temsilcisi Bucaspor 1928'ü 4-0 yenerek adını grup aşamasına yazdırdı.
Karşılaşmanın 2. dakikasında sağ kanattan Tijanic'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambolde top önüne gelen Matsuki'nin şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0
8. dakikada Romulo'nun pasıyla topla buluşan Tijanic, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0
50. dakikada kaleyi karşıdan gören noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Romulo, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0
79. dakikada Matsuki'nin pasıyla penaltı noktası yakınında topla buluşan İzzet Furkan, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-0
Karşılaşmayı 4-0 galip tamamlayan Göztepe, kupada bir üst tura yükseldi.
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