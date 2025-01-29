Göztepe Corendon Alanyaspor\'a Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması yapan takım, ikinci bölümde ise dar alanda oyun oynadı.
Göztepe, 2 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.
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