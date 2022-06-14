Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Güzelyalı Sahili'nde toplanmaya başlayan sarı-kırmızılılar, saat 21.15'i gösterdiğinde binlerce meşale yakarak renkli görüntüler oluşturdu. Tezahüratlarla coşkulu bir atmosfer yaratan taraftarlar, meşale şovun ardından ışık gösterileriyle ve müzik gösterileriyle coştu. Kutlamaların ardından bazı taraftarlar Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak olan Türkiye- Litvanya karşılaşmasına geçerken bazıları da sahilde kutlamalara devam etti.

Kaynak: DHA

Güzelyalı, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Göztepe'de 97'nci yıl coşkusu - Son Dakika

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