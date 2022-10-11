Göztepe'de Ali Akman ve Hasic forma bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Göztepe'de Ali Akman ve Hasic forma bekliyor

11.10.2022 11:56
Göztepe'de Ali Akman ve Hasic forma bekliyor

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen haftayı bay olarak geçip, pazar günü evindeki Tuzlaspor maçına hazırlanan Göztepe'de takımın hücumcuları Ali Akman ve Ajdin Hasic forma bekliyor.

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen haftayı bay olarak geçip, pazar günü evindeki Tuzlaspor maçına hazırlanan Göztepe'de takımın hücumcuları Ali Akman ve Ajdin Hasic forma bekliyor. Sezon başında büyük umutlarla Göz-Göz'e gelmesine rağmen geride kalan 7 maçın sadece 3'ünde oynayan Ali, hiç 11'de şans bulamadı. Yaşadığı sakatlıktan dolayı da maç kaçıran 22 yaşındaki golcü toplamda 39 dakika süre aldı.

Beşiktaş'tan kiralanan Boşnak forvet Hasic de şu ana kadar istikrarlı bir görüntü ortaya koyamadı. Takıma en geç katılan oyunculardan olan 21 yaşındaki futbolcu yalnızca 2 müsabakada görev yapabildi. Hasic, Boluspor deplasmanından oyuna ikinci yarıda girerken, 1-0 kazanılan Altınordu derbisine 11'de başladı. Ancak genç futbolcu o maçta da ilk yarı sonunda oyundan alındı. Hem Ali Akman hem de Hasic son Pendikspor sınavında ise görev yapmadı. İki futbolcunun herhangi bir sakatlık probleminin bulunmadığı, Tuzlaspor maçında sahada olacakları bildirildi.


YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Ali Akman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'de Ali Akman ve Hasic forma bekliyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:16 Ali Palabıyık'a UEFA Avrupa Ligi'nde görev! Hollanda devinin maçında düdük çalacak
14:13 Galatasaray'da Mauro Icardi ilk 11'de oynamak istiyor
14:13 Yeni evli genç iş yerinde kapıldığı elektrik nedeniyle hayatını kaybetti
13:57 Bakan Fatih Dönmez, Avrupa ülkelerinin gaz taleplerini karşılayabilmek için Türkiye ile temasa geçtiğini açıkladı
13:41 Günübirlik tesislere sıkı denetim ve cezalar geliyor! Mecliste görüşülecek
13:11 Muhsin Yazıcıoğlu'nun avukatından çarpıcı sözler: Helikopter içinden görüntünün olduğunu öğrendik
13:14 Yunan basınından bomba iddia: Girit'in güney ve batısındaki karasularının 12 deniz miline çıkarılma olasılığı masada
12:51 Yurt dışından iş vaadiyle getirilen ve kandırılan kadınlara fuhuş yaptıran 4 şahıs yakalandı
12:41 Samuray kılıcı ile katledilmişti! Başak Cengiz'in annesi kızının ölüm haberini nasıl aldığını ağlayarak anlattı
12:04 Türk futbolunun gelişmesi için Ersun Yanal'dan öneri: NBA tarzı sistem kurulmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 14:40:12. #1.13#
SON DAKİKA: Göztepe'de Ali Akman ve Hasic forma bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement