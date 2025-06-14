Göztepe'de Ayrılıklar ve Yeni Transferler - Son Dakika
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Göztepe'de Ayrılıklar ve Yeni Transferler

Göztepe\'de Ayrılıklar ve Yeni Transferler
14.06.2025 10:58
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Göztepe, 7 oyuncu ile yollarını ayırdı; yeni transferler Arda Okan ve Janderson geliyor.

SÜPER Lig'de yeni sezon öncesi kadro planlamasına başlayan Göztepe'de ayrılık rüzgarları esti. Gelecek sene daha güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılılarda 7 oyuncuyla yollar resmen ayrıldı. Göztepe'de yabancı oyunculardan Nielsen, Matsuki ve Hugo ile yerli futbolcular Nazım, Koray, Doğan ve Kubilay'la vedalaşıldı. Göztepe, resmi sosyal medya hesaplarından ayrılıkları duyurup futbolcularına teşekkür mesajları yayınladı. İç transferde Ahmed, Ogün ve İsmail ile yeniden anlaşma sağlayan Göz-Göz'de ayrılıkların sürmesi bekleniyor.

Yaşadıkları çapraz bağ sakatlığı nedeniyle aylardır sahalardan uzak kalan orta saha Solet ve sol kanat Djalma'nın yanı sıra geçen sezonun ikinci yarısında kötü bir performans sergileyen kaleci Lis'in de gidebilecekler listesinde yer aldığı ifade edildi. Takımın yıldızı Brezilyalı golcü Romulo da transferin adeta gözdesi haline geldi. Avrupa ve yurt içinden birçok takımın istediği 22 yaşındaki forvetin de 15 milyon Euro ya da üzeri bir bedelle satılması gündemde. Orta saha Dennis ve Miroshi'nin yanı sıra stoper Heliton'a da tekliflerin geldiği öğrenilirken, yönetimin çok fazla iskelet kadroyu bozmak istemediği ifade edildi.

ARDA OKAN İMZALADI

Dış transferde de yoğun bir çalışma içerisine giren Göztepe ilk imzasını hafta içi de anlaştığı Adana Demirspor'dan ayrılan sağ bek Arda Okan Kurtulan'a attırdı. Fenerbahçe'de profesyonel olan 22 yaşındaki Arda Okan, 4+1 yıllığına resmen Göztepeli oldu. Brezilya'dan da oyuncularla ilgilenen Göz-Göz, Vitoria takımında forma giyen forvet Janderson'ın transferinde sona yaklaştı. Vitoria ve Göztepe'nin Janderson'ın transferi için 1.5 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardığı ifade edildi. Yönetim ayrıca yine Brezilya temsilcilerinden Operario formasını terleten 32 yaşındaki stoper Allan Godoi transferini de bitirmişti.

Kaynak: DHA

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