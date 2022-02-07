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Göztepe'de Beşiktaş mesaisi başladı - Son Dakika

Göztepe'de Beşiktaş mesaisi başladı

07.02.2022 14:25
Göztepe'de Beşiktaş mesaisi başladı

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda deplasmanda oynayacağı Beşiktaş mücadelesinin hazırlıklarına bugün sabah saatlerin yaptığı antrenmanla başladı.

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda deplasmanda oynayacağı Beşiktaş mücadelesinin hazırlıklarına bugün sabah saatlerin yaptığı antrenmanla başladı.

Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde, Teknik Direktör Nestor El Maestro ve yardımcı antrenörler gözetiminde yapılan antrenmanda dünkü maçta forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer gruptaki oyuncular ise ilk bölümde pas çalışması, ikinci bölümde ise dar alanda oyun çalışması gerçekleştirerek günü tamamladı. - İZMİR

Göztepe'de Beşiktaş mesaisi başladı
Göztepe'de Beşiktaş mesaisi başladı
Göztepe'de Beşiktaş mesaisi başladı

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Türkiye Kupası, Beşiktaş, Göztepe, Urla, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Göztepe'de Beşiktaş mesaisi başladı - Son Dakika Spor


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