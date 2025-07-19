Göztepe\'de Brezilya Rüzgarı

YENİ sezon hazırlıklarını Slovenya'da yaptığı kampla sürdüren Süper Lig'in İzmir temsilcisi Göztepe'de adeta Samba rüzgarı esiyor. Özellikle Sport Republic şirketinin futbol şubesini devralmasıyla Brezilyalı futbolculara transferlerde ağırlık veren sarı-kırmızılılarda 8 oyuncu takımda yer aldı. Göztepe bu sezon Brezilya'dan 3 futbolcuyla sözleşme imzaladı. İlk olarak Operario takımından 32 yaşındaki stoper Allan Godoi ile sözleşme imzalayan Göztepe, Brezilya'dan ikinci transferini Vitoria'nın 26 yaşındaki forveti Janderson'u alarak gerçekleştirdi. Brezilya'ya adeta çıkarma yapan yönetim son olarak Atletico GO'dan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Rhaldney'i kadrosuna dahil etti.

Göztepe, geçen sezon forma terleten sambacı oyuncuları Emersonn, Juan, Heliton ve Romulo'yu Slovenya kampına götürdü. Geçen sezon geçirdiği çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan sol bek Djalma Silva da şu an takımda yer alıyor. Göztepe'nin Brezilyalı oyuncuları Slovenya'da golf keyfi yaptı. Heliton, Emersonn, Rhadlney, Janderson, Juan, Romulo ve Godoi yoğun idman ve maç programından fırsat bulup golf oynadı. Gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün transfer teklifinde bulunduğu golcü Romulo'nun kamp sonrasında satılmasına kesin gözüyle bakılıyor.