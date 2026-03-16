Göztepe\'de Güneyligil ile Yollar Ayrıldı

SULTANLAR Ligi'nde 26 maçta 9 galibiyet alarak sezonu 11'inci sırada tamamlayan Göztepe'de başantrenör Ataman Güneyligil ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Ataman Güneyligil ile karşılıklı anlaşarak önümüzdeki sezon yapılanmamız kapsamında yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız" denildi.

Ataman Güneyligil önderliğinde geçen sezon kulübün 100'üncü yılında 1'inci Lig'de yaşanan şampiyonlukta ve bu sezon Sultanlar Ligi'nde hedeflerini başarıyla gerçekleştirdiklerini belirten yönetim, "Ataman Güneyligil'e bugüne kadar verdiği emekleri için teşekkür ediyor ve kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz. Göztepe voleybol ailesinin ve şube tarihimizin her zaman değerli bir parçası olarak anılacaktır" mesajı verdi.