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Göztepe'de İrfan Can toparlandı - Son Dakika

Göztepe'de İrfan Can toparlandı

11.11.2021 11:38
Göztepe'de İrfan Can toparlandı

SPOR Toto Süper Lig'de son olarak evinde İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 yenilerek milli araya 9 puanla düşme hattında giren Göztepe'de kaleci İrfan Can Eğribayat'ın mücadelesi taraftardan alkış aldı.

SPOR Toto Süper Lig'de son olarak evinde İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 yenilerek milli araya 9 puanla düşme hattında giren Göztepe'de kaleci İrfan Can Eğribayat'ın mücadelesi taraftardan alkış aldı. Her maç gol yemesine rağmen bazı maçlarda yenilgiyi ve farkı önleyen genç eldiven, eleştirdiği Galatasaray maçının ardından yeniden toparlandı. İstanbul'da 2-1 kaybedilen Galatasaray mücadelesinde hatalar yapıp taraftarın tepkisini çeken İrfan Can, son haftalarda ise yaptığı kurtarışlarla ön plana çıkan oyuncu oldu.

İrfan Can, Konyaspor maçında da takım 2-0 kaybetmesine rağmen birçok net pozisyonda gole izin vermedi ve farkın açılmasını önledi. İrfan Can, maç sonu ise yaptığı açıklamada takımın golcülerini eleştirdi. Takımın bir türlü gol atamadığını vurgulayan 23 yaşındaki eldiven yaptığı kurtarışların anlam ifade etmediğine değindi. Sezon başında özellikle Galatasaray'ın yakından ilgilendiği İrfan Can için devre arasında da birçok teklifin gelmesi beklenirken, yönetimin iyi bir bonservis bedeli karşılığında genç eldiveni satabileceği vurgulandı.


Göztepe'de İrfan Can toparlandı

İrfan Can Eğribayat, Spor Toto, Konyaspor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe'de İrfan Can toparlandı - Son Dakika Spor


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