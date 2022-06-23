Göztepe'de işlemler haftaya kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Göztepe'de işlemler haftaya kaldı

23.06.2022 09:44
Göztepe'de işlemler haftaya kaldı

Spor Toto 1'inci Lig'e düşen futbol şubesini Danimarkalı ünlü spor adamı Rasmus Ankersen'in ortağı olduğu İngiltere kuruluşlu Sports Republic şirketine devredecek Göztepe'de yeni teknik direktör, idari yapılanma ve transferlerle ilgili işlemler haftaya kaldı.

Spor Toto 1'inci Lig'e düşen futbol şubesini Danimarkalı ünlü spor adamı Rasmus Ankersen'in ortağı olduğu İngiltere kuruluşlu Sports Republic şirketine devredecek Göztepe'de yeni teknik direktör, idari yapılanma ve transferlerle ilgili işlemler haftaya kaldı.

Sarı-kırmızılılarda taraftarlar devir süreci, teknik direktör ve transferleri heyecanla bekleyip sosyal medyada rakiplerden geç kalındığı eleştirileri getirirken, kurmayların pazartesiden itaberen kolları sıvayacağı ifade edildi.Göztepe'de bu hafta İzmir'e dönmesi beklenen Sports Rebublic'in baş scoutu ve iş geliştirme başkanı, eski İtalyan kaleci Roberto Galiardi'nin şirketin diğer kulübü İngiltere Premier Ligi'ndeki Southampton'un transfer görüşmeleriyle uğraştığı için önümüzdeki hafta İzmir'de olacağı ve A takım yapılanmasına başlayacağı öğrenildi. Galiardi, Ankersen'in Sports Republic aracılığıyla yüzde 70'ini alacağı Göztepe'de futbolun tek patronu olacak.


YORUMLAR
500
Almanya Futbol Federasyonu'ndan çok konuşulacak karar: Transseksüel futbolcular tercihlerine göre kadın veya erkek takımlarında oynayabilecek Almanya Futbol Federasyonu'ndan çok konuşulacak karar: Transseksüel futbolcular tercihlerine göre kadın veya erkek takımlarında oynayabilecek Göztepe'de 3 isim belirsiz Göztepe'de 3 isim belirsiz
Kaynak: DHA

England, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'de işlemler haftaya kaldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:26 Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan maaşına zam istedi" sözlerine AK Parti'den yanıt geldi: 3 bin milletvekilinin mağduriyeti nedeniyle artışa onay verildi
15:18 Almanya Futbol Federasyonu'ndan çok konuşulacak karar: Transseksüel futbolcular tercihlerine göre kadın veya erkek takımlarında oynayabilecek
15:09 Takım değiştiren Ümit Karan'ın yeni adresi belli oldu
15:00 30 yıl boyunca adada yaşayan adam, şehir hayatına uyum sağlayamayarak adaya geri döndü! 86 yaşındaki adamın ilk işi kıyafetlerini çıkarmak oldu...
14:45 Jahrein'in Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatına ilişkin attığı tweet gündem oldu: Azrail'e iki tokat atıp yollayamamış mı?
14:28 Brad Pitt, Fransa'da bulunan 60 milyon dolar değerindeki şatosunda bir yıl boyunca hazine aradığını itiraf etti
14:21 FIFA haziran ayı dünya sıralamasını açıklandı! A Milli Takım bir basamak yükselerek 42. sırada yer aldı
14:15 Adalet Bakanı Bozdağ, Pınar Gültekin'in katiline yapılan tahrik indirimi hakkında konuştu: Benim de vicdanım sızladı
14:05 Merkez Bankası, haziran ayında da faizi yüzde 14'te sabit bıraktı!
13:52 Erdoğan-Selman görüşmesinin detayları ortaya çıktı: Örtülü ambargo kaldırılıyor, iki ülke arasında swap anlaşması yolda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 15:43:31. #1.12#
SON DAKİKA: Göztepe'de işlemler haftaya kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement