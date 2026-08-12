Göztepe'de Kaleci Rekabeti Başlıyor - Son Dakika
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Göztepe'de Kaleci Rekabeti Başlıyor

Göztepe\'de Kaleci Rekabeti Başlıyor
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Göztepe'de Mateusz Lis'in ayrılığı sonrası Arda Özçimen ile Luka Gugeshashvili arasında kaleci yarışı sürecek.

Göztepe'de Mateusz Lis'in ayrılığının ardından kaleyi kimin koruyacağı merak konusu olurken, kiralıktan dönen Arda Özçimen ile yeni transfer Luka Gugeshashvili arasında yeni sezonda birinci kaleci olabilmek için forma rekabeti yaşanacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de yeni sezon öncesi kaleyi kimin koruyacağı belirsizliğini koruyor. Mateusz Lis'in takımdan ayrılmasının ardından bu bölgede yeni bir yapılanmaya giden sarı-kırmızılılarda, birinci kaleci için Arda Özçimen ile yeni transfer Luka Gugeshashvili arasında kıyasıya bir forma rekabeti yaşanması bekleniyor. Üçüncü kaleci olarak ise Mehmet Şamil Öztürk kadroda yer alıyor.

Geçtiğimiz sezon Bandırmaspor'a kiralanan ve sergilediği performansla dikkat çeken Arda Özçimen, yeni sezon öncesinde Göztepe'ye geri döndü. Sarı-kırmızılılar, kaleci rotasyonunu güçlendirmek amacıyla PAOK'tan Gürcü file bekçisi Luka Gugeshashvili'yi de kadrosuna kattı. Ancak sezonun başlamasına kısa bir süre kala iki kaleciden hangisinin birinci tercih olacağı henüz netlik kazanmadı.

Hazırlık maçlarında Arda Özçimen ağırlıklı olarak forma şansı bulurken genç kaleci; Gorica, Cherkasy, Al Dhafra ve Zorya Luhansk karşılaşmalarında 90 dakika sahada kaldı. Rudes maçının ilk yarısında görev yapan Özçimen, ikinci yarıda yerini Mehmet Şamil Öztürk'e bıraktı. Bu karşılaşmaların ardından Luka Gugeshashvili'nin transferi gerçekleşirken, Gürcü kaleci Bodrum FK ile oynanan hazırlık maçında 90 dakika görev yaptı.

Göztepe'nin son hazırlık maçında ise Trabzonspor karşısında Arda Özçimen 11'de sahaya çıktı ve ikinci yarıda yerini Gugeshashvili'ye bıraktı. Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala kaleyi kimin devralacağı merak edilirken, teknik direktör Stanimir Stoilov'un kararını antrenmanlardaki performanslara göre vereceği öğrenildi. Sezon içerisinde sergilenecek performansa bağlı olarak Özçimen ile Gugeshashvili arasında forma değişiminin yaşanması da bekleniyor.

Kaynak: İHA

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