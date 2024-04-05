Göztepe\'de köklü değişiklikler: Başantrenör ve 9 voleybolcuyla yollar ayrıldı

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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde sezonu 6. sırada bitirerek play-off oynama hakkı kazanamayan Göztepe'de, köklü değişikliklere imza atıldı. İzmir ekibi, Başantrenör İlker Alkan ve 9 voleybolcu ile yollarını ayırdı.

TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde bu sezon istediği başarıyı sergileyemeyen ve ligi 6. sırada bitirerek play-off oynama hakkı kazanamayan Göztepe'de köklü değişiklik yapıldı. Sarı-kırmızılı kulüpte Başantrenör İlker Alkan ve 9 voleybolcu ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "2000 yılından bu yana şubemiz bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan, son 5 sezondur takımımızda başantrenörlük görevini üstlenen İlker Alkan'a tüm emekleri için teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Göztepe Voleybol, 3 sezondur takımda bulunan Doğa Su Tunca, iki sezondur takımda yer alan Deniz Pınar Çiçekçi ve bu sene sarı-kırmızılı ekibe dahil olan; Seda Menekşe, Miray Koç, Yaren Dal, Gülce Erdemir, Damla Tokman, Yaren Hatipoğlu ve Madeline Guillen ile yollarının ayrıldığını da resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. - İZMİR